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「今日香港不會變明日台灣」　江啟臣：國民黨不接受一國兩制

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▲國民黨主席江啟臣1日主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

「港版國安法」正式生效。國民黨主席江啟臣1日透過臉書，除了呼籲大陸政府將國安立法的權力還給香港，也強調國民黨不接受黨主席習近平對於一國兩制台灣方案的倡議，更無法認同部份政黨將中華民國與香港類比。

江啟臣表示，在港版國安法之下，港人能否維持聯合國兩公約保證的自由令人非常憂慮，同時也擔憂，港版國安法通過後，加劇香港的對立衝突，對香港繁榮發展產生負面衝擊，他要再次呼籲大陸當局，將國安立法的權力還給香港，尊重香港司法的高度自治，才是重新建立香港與大陸間脆弱互信基礎的上策。

江啟臣指出，港版國安法甚至規範「香港永久性居民身分的人，在香港以外，針對香港進行該法規定的犯罪行為，堅決反對這樣的管轄權擴張的條文，政府應窮盡一切可能，保障台灣人民的基本權利跟人身安全，避免因大陸當局或者港澳官員不當或過度執行前述法律而受到影響。

江啟臣提到，國民黨立法院黨團提出援助港人規範的具體修法作為，作為港人爭取民主自由的堅實後盾；此外，更留意到，蔡政府設的香港服務中心救援專案已被香港對口單位表明拒絕往來，要如何援助香港，蔡政府不能流於口號，更不能一廂情願，要採取務實有效的辦法，否則只會更突顯選前「挺香港」口號之荒謬，蔡英文應嚴肅面對過去的言行，不應將香港當成政治消費工具。

江啟臣提醒民進黨政府，國安團隊不但要做好評估與準備，研判情勢，適時調整對港移民、產業、資金流入等政策，在兼顧港人權益以及我社會制度安全的前提下，調整對港政策，謹慎面對香港局勢變化。

江啟臣強調，國民黨無法接受中國大陸總書記習近平對於一國兩制台灣方案的倡議，也無法認同部份政黨將中華民國與香港類比的荒謬論述，中華民國是獨立自主的國家，今日的香港，不會變成明日台灣。

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