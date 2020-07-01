美國學校學長盜帳密！意外曝光「長瀏海學弟」千億身家　父母來頭超大

▲宏仁集團總裁王文洋（大圖）因見不到兒子王銓勵，懷疑生母呂安妮（小圖）從中作梗，憤而提告妨害自由，後來確認兒子行動自由才撤告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身價千億元的宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮所生的兒子王銓勵（原名王泉力），傳出遭駭客盜走臉書及電子郵件信箱，他控告台北美國學校的郭姓學長偷改他的臉書及電子信箱密碼，郭姓學長已遭台北地檢署依「變更電磁記錄罪」起訴，全案正台北地方法院審理中，意外爆出王文洋與呂安妮爭子內幕。

台北地院6月4日首次開庭前，特別安排王與郭進行調解，但王未到場，而是委請律師寫書狀向法官表示，拒絕任何形式的和解；郭則因旅居美國，受疫情影響無法返台，由父親出庭代為認罪及致歉，並將王的2個臉書的帳號、密碼交給法官，同時表明願意與對方和解。

▲王銓勵（圖）前年因父親狀告媽媽而出庭作證，意外讓他長大成人後的長相曝光，面對媒體追問「有跟爸爸聯絡嗎？」王銓勵一語不發，快步離去。

身價千億元的宏仁集團總裁王文洋近來忙於中國事業的復工事宜，也已穩固在國內投資的民視股權，就在他事業得意之際，卻傳出小兒子王銓勵的臉書與美國學校的電子信箱遭駭，不僅驚動校長出面處理，最後還鬧進警局與法院，讓愛子心切的王文洋急得不得了。

本案是2019年1月，王銓勵發現自己的2個臉書帳號、Gmail與台北美國學校（TAS）的電子信箱都不能用，向臉書申訴要求取回後，發現已被更改密碼，且原本設定的電子信箱及行動電話也都遭到變更。

王銓勵提告後，已取回2個臉書帳號與2個電子信箱，本刊調查，他的臉書好友大都是昔日美國學校的同學，王用英文名字Solomon申請臉書帳號，大頭貼都沒有正面的露臉照，其中一個只露半張臉，另一個則是以漫畫《火影忍者》人物做大頭貼，特別的是臉書上還發布了一張在賓利名車內的「乘客視角」照。

如今隨著王銓勵控告郭姓學長案，提及與母親的互動過程也因此曝光，如果相關事證屬實，當年王文洋認為呂安妮控制兒子的懷疑即可能獲得驗證，恐讓王與呂安妮母子間的關係再起變化。

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