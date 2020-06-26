影／坦言北韓最近很奇怪...日防衛相分析3可能：金正恩想讓外界轉移焦點！

▲北韓領導人金正恩上一次露面是在6月7日。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣河野太郎25日在記者會中被外國記者問到有關近日北韓的「好戰行為」時，他表示，北韓最近的種種行為可以說是「非常奇怪」，很有可能是因為北韓內部已被新冠肺炎疫情蔓延，或是領導人金正恩的身體狀況的確出現問題，又或者是北韓目前正面臨經濟危機，他們才會試圖想讓外界「轉移目光」。

影片30:12開始為北韓議題提問與回答

日本外派記者協會（The Foreign Correspondents' Club of Japan）25日舉辦英文新聞發布會，畢業於美國喬治敦大學的防衛大臣河野太郎全程以流暢的英文回答所有提問。席間，有記者詢問河野太郎對於北韓近日「動作頻頻」的分析與看法。

對此，河野先是表示，「我認為北韓最近的行為很...奇怪...我不知道，奇怪應該是個適當的形容詞。」他分析，北韓最近會有這類動作，第一個可能性就是新冠肺炎疫情已經蔓延至北韓全境，而金正恩正努力地「不被感染」，因此他大量減少出席所有公開場合的機會；第二個可能性則是金正恩的健康問題，河野稱，「我們對他的健康狀態有所懷疑。」第三個可能性是北韓2019年的收成狀況不盡理想，甚至可以說很糟糕，北韓的經濟表現有很大的問題。

▲日本防衛大臣河野太郎25日出席日本外派記者協會英文新聞發布會。（圖／翻攝自公益法人日本外派記者協會）



河野太郎說，針對北韓議題，日本正在持續觀察北韓的後續動態，目前也正在與美國以及其他國家積極交換訊息。不過河野太郎也迴避了有關於金正恩健康狀況的直接問題，他說，他不被允許討論情報問題。不過河野太郎也表示，透過一些公開的訊息可以判斷，新冠肺炎已在北韓境內蔓延。河野提到，「駐韓美軍司令也談到了這一點，我個人同意他的觀點。」

根據《朝中社》報導，金正恩最後一次公開露面是在6月7日。

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