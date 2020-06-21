右腿「瞬間折斷」卡機車！高雄男遭撞「人腿飛離」…滿地鮮血噴飛

▲老翁遭酒駕男猛撞後，斷腿還卡在機車上，畫面相當驚悚。（圖／翻攝《小港大小事》臉書社團）

圖、文／CTWANT

1名老翁今晨6時許騎機車欲送貨到菜市場，卻在高雄市小港區的路口，遭1名酒駕男子開車猛撞，老翁除人彈飛數公尺遠外，右小腿也當場被撞斷，但該斷腿卻離奇卡在機車上，出現人腿飛離的驚悚畫面。老翁送醫搶救後，目前仍未脫險，肇禍男子呼氣酒測值為0.26，現由警方留置偵訊中。

警方表示，遭撞者為李姓老翁（64歲），今早他要騎車送雞鴨等肉品至市場時，不幸在飛機路、中山四路口遭鍾姓男子（25歲）駕車撞及，李不僅機車變形、人彈飛數公尺外，右小腿也應聲斷裂，還離奇卡在機車上，現場血流滿地讓人怵目驚心。

警消趕抵現場後，先將傷者送醫，並對肇事的汽車駕駛鍾男酒測，數值達0.26毫克已涉公共危險罪，立刻將其帶回警局偵訊，詳細釐清事故原因中。

而有網友目擊此事，拍照後上傳臉書社團，不少人看了除感到驚悚，更多人氣得留言痛罵「又是酒駕，可惡！」、「萬惡的酒駕，廢渣！」等，對肇禍男子的惡行感到怒不可遏。

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