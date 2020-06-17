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女友全程觀看！新北男夜唱後性侵酒醉妹　她悲喊：現在生理期

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▲▼眼睛。（圖／取自免費圖庫Pixel）

▲李男當著女友的面，性侵對方的朋友小美。（示意圖／取自免費圖庫Pixel）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名李姓男子與張姓女友、張女友人小美（化名）夜唱，結束後回到租屋處續攤，沒想到李男強逼小美喝烈酒後，不顧對方正值生理期，竟色新大起性侵得逞。新北地院今依強制性交罪判，判李男3年6月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，李男2018年1月與女友、小美夜唱，3人結束後回到李男租屋處，沒想到李除了強灌小美烈酒之外，還要求對方脫下褲子供他撫摸，若不從就將小美的資料貼到「爆料公社」，摧毀她的人生。

當下，小美因生理期肚子不舒服，為了快點逃離李男住處，只好脫下褲子配合；豈料，李竟色心大起，當著張姓女友的面前，性侵小美得逞，而小美不堪受辱，憤而驗傷提告。

李男否認犯行，辯稱是小美主動脫下褲子讓他撫摸下體，且沒有強制發生性行為。然而，張女證稱，李男確有威脅小美陪喝酒、脫褲子等，當下小美表達不願意，依然被性侵。

新北地院審酌，李男偵訊時否認性侵、撫摸小美，但事後卻改口，前後辯辭不一，因此不採信其辯詞；另外，李男為滿足性慾而違反小美意願，導致對方內心恐懼、產生陰影，且事後未達成和解，犯後態度不佳，因此依強制性交罪判，判李男3年6月徒刑，全案可上訴。

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