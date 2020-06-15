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「議員沒有資格辱罵公務員」　王浩宇PO「麻辣舒舒」影片挨告獲不起訴

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▲王浩宇貼文「議員沒有資格辱罵公務員」挨告，檢方偵結不起訴。（圖／資料照片）

▲桃園市議員王浩宇貼文「議員沒有資格辱罵公務員」挨告，檢方偵結不起訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市議員王浩宇在2018年縣市長議員選舉期間在臉書PO出「麻辣舒舒」影片，指國民黨市議員舒翠玲因不滿開會座位安排，拍桌飆罵公務員，舒翠玲為此控告王浩宇違反公職人員選罷法罪嫌、加重誹謗犯意，桃園地檢署15日以選舉期間，候選人自須忍受較為嚴苛之檢視及監督，王發表的文字內容，難認有何意圖使人不當選及誹謗犯意，偵結不起訴處分。

檢方表示，在2018年11月間，王浩宇在臉書PO影片，指稱舒翠玲4月間在平鎮區公所開會，「為了座位」飆罵公務員，並表示「議員沒有資格辱罵公務員，要求舒公開道歉」，舒翠玲則以王的文字內容誹謗候選人名譽、影響選民投票行為，意圖使人不當選，向桃園地檢署提出告訴。

王浩宇在偵訊中否認違反選罷法誹謗犯行，並供稱將舒翠玲在平鎮區公所開會錄影PO到臉書，是因為舒對公務員的態度很差，他才提供媒體影片，幫公務員說話。舒翠玲事後出面表示，自己關心里民活動中心興建，但屢遭工務部門冷落，才會有不當行為，她也對當天情緒控管不佳致歉。

檢方表示，候選人競選期間，對可受公評之事，「即使用語尖酸刻薄或不留餘地，難謂超越社會容忍程度」，王浩宇發表的文字內容亦難認超出適當評論範圍，王浩宇被告罪嫌不足，偵結不起訴處分。

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