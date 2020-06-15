把家寫成「厝」　閩南語漢字專家：自己在詛咒自己

特約記者／吳思賢報導

把平常的台語讀音寫成文字，在台灣越來越流行，不少人都是直接找個自己認為可能是的字就用了，雖然不正確，但反正無傷大雅，看到的人了解就好，不過專家發現有些用字錯得離譜，尤其把家寫成「厝」，根本是自己詛咒自己，非常觸霉頭。

閩南語漢字專家「阿文先生」分析「厝」音ㄘㄨㄛˋ，意思是暫時放棺材的地方，因為古代交通不便，往往預先購買棺材，置於側屋中，該屋就是「厝」，所以「厝」的構字從「厂、昔」，「厂」是居處，「昔」則是乾肉、腊（臘）肉，過去所做的，所以「昔」就是已故之人居住的地方才是「厝」。

民俗專家指出，用死人居住或是停放棺材的地方來講自己現在住的房子，這實在是自己詛咒自己，非常觸霉頭，建議千萬不要再用。

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一向主張台灣民眾也應該「我手寫我口」的傳播學者台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚曾經撰文指出，包括台灣新文學之父賴和等人都曾經努力讓台語文字化，這非常令人敬佩，而且台語文多數都有對照的文字，應該查明後再使用，例如現在連新聞報導都會把「毋通」（意思是不通、不可）寫成了「母湯」，讓他笑說乾脆來個「父飯」好了。

文字專家阿文先生說，家台語發音的正確文字應該是「茨」，而不是「厝」。「茨」的本字是「次」，古代相通，後來為了區別才加上草字頭，是以茅排列蓋屋，所以從次從草，因為古代的房子就是這樣蓋的，由此可見閩南語才是漢字的古音，許多古詩也可以證明這一點，包括唐朝丘為「尋西山隱者不遇」就提到：「絕頂一茅茨，直上三十里。扣關無僮僕、窺室唯案幾。」另一位唐朝詩人錢起的「穀口書齋寄楊補闕」也寫：「泉壑帶茅茨、雲霞生薜帷。竹憐新雨後、山愛夕陽時。」

文字專家感嘆現在路上所見地名，全都是用「厝」字，只要去查一查「厝」的意思，就會知道意思是「停柩的屋子」，這錯誤可真是太大了。

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