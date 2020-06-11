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「銀行界劉德華」帥到同時劈3女！疫情意外揭開暗黑面　正宮淪性愛片主角

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林姓外銀副總裁外表高帥，還被同事喻為是銀行界的劉德華。（讀者提供）

▲林姓外銀副總裁外表高帥，還被同事喻為是銀行界的劉德華。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被太太舉發的林姓外商銀行副總裁，在本土、外商銀擔任高階主管多年，銀行同事都稱讚他是「高富帥」，上週媒體曝光他的醜聞後，已經在銀行圈和PTT版引起討論，甚至有網友提李宗瑞比較，也淪為受害人的林妻，勇敢出面指控先生的獸行。

出面大義滅親、踢爆丈夫的林妻，在文教界工作，個頭嬌小、容貌秀麗，6年前去銀行處理投資事務時，結識在銀行擔任主管、大自己7歲的丈夫，「他積極追求我，大概相識一年多結婚，他主管參加婚宴時打趣說，我先生很乖沒有緋聞，差點以為他是同志。」

林姓外商銀行副總裁在金融界工作多年，歷任本土、外商銀行，銀行同事也都稱讚他是「高富帥」，還有人說他是「銀行界劉德華」。金融圈內部透露，「林姓副總裁績效佳，不少大咖客戶。」對他被踢爆偷拍性愛影片，有特殊性癖好都感到相當驚訝。

兩人婚後育有一子，林妻說「我一直很相信我先生，他在我爸媽面前有禮貌、體貼，大家也都認為他愛家顧家，婚後也會幫忙做家事，頂多下班去台北大學念EMBA，週末參加學校的社團活動。」

去年7月，林妻發現丈夫有外遇的跡象，但丈夫卻始終不承認，直到今年4月時，林妻借用丈夫電腦，上網替小孩預購口罩，以及準備報稅相關資料，卻在電腦桌面赫然發現用女性命名的資料夾，自己的名字也在其中，點開看後才發現自己也淪為性愛影片女主角，同時還發現林姓副總裁在和她在交往、結婚期間，竟劈腿小三、小四。

回應

針對元配指控偷拍性愛影片、婚前婚後劈腿等內容，林姓副總裁表示「目前已進入司法程序中，沒有其他回應」。本刊同時致電和林姓副總裁外遇的林姓女分行長手機並留言，截稿前均無回應。


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