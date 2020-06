女童失蹤13年「扯出案外案」！嫌犯「性犯罪紀錄」曝　16歲就失控…還炫耀綁架了她

▲麥德琳(Madeleine McCann)女童失蹤案,父母曾展示電腦模擬的女童長大外貌尋人。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃心瑀/綜合報導

英國4歲女童麥德琳(Madeleine McCann)在2007年時失蹤,事件鬧得沸沸揚揚,但至今仍不見她的蹤跡。德國警方日前透露,在這起已經過了13年的案件中,鎖定了一名名為克里斯蒂安(Christian B)的男子,認為他涉嫌謀殺麥德琳,此外他的歷史性犯罪紀錄也被挖出,還被爆出與另一起6歲男孩失蹤案有關。

麥德琳在2007年5月3日與家人到葡萄牙度假,並住在一處度假公寓中,但她的爸媽出門與朋友聚會後,回家就再也找不到她,這起事件很快引起了大眾的注意,但同時也變得越加複雜,因為遲遲找不到人或是屍體,在大眾跟媒體的輿論之下,就連她的父母也曾被懷疑是兇手。

事情距今已經過了13年,麥德琳依舊杳無音訊,是生是死都不知道,就在這起事件逐漸被大家淡忘的時候,德國警方卻在日前表示,鎖定一名叫做克里斯蒂安的男子,認為他就是瑪德琳案的嫌疑犯。據悉,克里斯蒂安1995年開始,就定居在葡國的阿爾加維(Algarve),居住地就在瑪德琳一家人的度假公寓附近,警察認為,他應該是計劃性的進入公寓,並且將小孩帶走。

The German suspect in the abduction of Madeleine McCann has been named in the German press as Christian B, a sex offender and drug trafficker who is in jail for the rape of a 72-year-old pensioner https://t.co/TWKnBgadav