　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女童失蹤13年「扯出案外案」！嫌犯「性犯罪紀錄」曝　16歲就失控…還炫耀綁架了她

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼麥德琳（Madeleine McCann）女童失蹤案，父母曾展示電腦模擬的女童長大外貌尋人。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥德琳（Madeleine McCann）女童失蹤案，父母曾展示電腦模擬的女童長大外貌尋人。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

英國4歲女童麥德琳（Madeleine McCann）在2007年時失蹤，事件鬧得沸沸揚揚，但至今仍不見她的蹤跡。德國警方日前透露，在這起已經過了13年的案件中，鎖定了一名名為克里斯蒂安（Christian B）的男子，認為他涉嫌謀殺麥德琳，此外他的歷史性犯罪紀錄也被挖出，還被爆出與另一起6歲男孩失蹤案有關。

麥德琳在2007年5月3日與家人到葡萄牙度假，並住在一處度假公寓中，但她的爸媽出門與朋友聚會後，回家就再也找不到她，這起事件很快引起了大眾的注意，但同時也變得越加複雜，因為遲遲找不到人或是屍體，在大眾跟媒體的輿論之下，就連她的父母也曾被懷疑是兇手。

事情距今已經過了13年，麥德琳依舊杳無音訊，是生是死都不知道，就在這起事件逐漸被大家淡忘的時候，德國警方卻在日前表示，鎖定一名叫做克里斯蒂安的男子，認為他就是瑪德琳案的嫌疑犯。據悉，克里斯蒂安1995年開始，就定居在葡國的阿爾加維（Algarve），居住地就在瑪德琳一家人的度假公寓附近，警察認為，他應該是計劃性的進入公寓，並且將小孩帶走。

報導中指出，克里斯蒂安被查出曾在2013年時，在一個聊天室中發出「自己想要抓一些小東西使用幾天」的危險言論。克里斯蒂安的身分在被警方公布後，犯罪紀錄也被公開，他在16歲時第一次試圖性侵一名女孩，失敗之後竟在另一名9歲女孩前進行自慰的動作，17歲時被虐童等行為遭到定罪，隨後又因為竊盜、走私毒品、性侵等罪名入獄。

現在警方則是懷疑，克里斯蒂安與另一起1996年發生的綁架案有關，該年的6月21日，5歲的德國男孩哈斯（RenéHasee）同樣與家人到葡國度假，與家人在海邊散步時跑到前方玩耍，沒想到家人後來卻只在附近發現他的衣服，人竟然憑空消失；而事發地點阿爾加祖（Aljezur）離瑪德琳所失蹤的阿爾加維，只有短短25英里（約40公里）的距離。

此外，克里斯蒂安現在正在監獄內因為其他案子服刑，不過他曾經在看到麥德琳事件10周年的新聞後，於德國的一間酒吧內向朋友暗示，他知道麥德琳發生甚麼事，甚至是誇耀自己將人綁架了，但沒有表示是否將人殺死。

ET快訊
快訊／許崑源跳樓身亡　韓國瑜深夜臉書慟回應
罷韓消息確定！許崑源「最後一段話」曝…2.5小時後跳樓亡
Live／高市議長許崑源跳樓亡　韓國瑜深夜趕往殯儀館
快訊／高市議長許崑源跳樓亡　韓國瑜說話了
快訊／高雄市議長許崑源墜樓亡　「罷韓網友」湧入臉書悲痛留言
快訊／高市議長許崑源跳樓亡　友人慟曝「這2件事」造成巨大壓力
快訊／許崑源墜樓亡！高市府幕僚看新聞嚇傻　秒衝現場
抱病支持到最後一刻…高雄市議長許崑源墜樓亡　臉書滿滿都是韓國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女童失蹤13年「扯出案外案」！嫌犯「性犯罪紀錄」曝　16歲就失控…還炫耀綁架了她

橡膠子彈引流血衝突　丹佛法院禁止警方用「非致命性」武器

2F躍下「脖子直槓」欄杆！銀行家跳水怒撞圍牆　「慘跟玻璃碎片入水」

華府周六迎最大規模示威　「人數有望達百萬」白宮加強戒備

蔡政權「進一步」掌握台灣！　外媒看「罷韓成功」：引起新一輪內鬥

日媒也關注罷韓消息！第一時間搶報導「罷免成功」

日正妹偶像超「胸」猛！傲人上圍全看光...一側身網全傻了

美控訴陸籍企業生產劣質N95口罩　50萬片威脅生命

韓流淪泡沫！韓國瑜罷免成定局　外媒「見國民黨興衰」嘆：中國是沉重枷鎖

日本時隔1個月失業人口翻倍！超過2萬人因新冠丟飯碗

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

邱澤斷聯張鈞甯心碎送上「8個字」　林心如激動虧：好爛喔！！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

女童失蹤13年「扯出案外案」！嫌犯「性犯罪紀錄」曝　16歲就失控…還炫耀綁架了她

橡膠子彈引流血衝突　丹佛法院禁止警方用「非致命性」武器

2F躍下「脖子直槓」欄杆！銀行家跳水怒撞圍牆　「慘跟玻璃碎片入水」

華府周六迎最大規模示威　「人數有望達百萬」白宮加強戒備

蔡政權「進一步」掌握台灣！　外媒看「罷韓成功」：引起新一輪內鬥

日媒也關注罷韓消息！第一時間搶報導「罷免成功」

日正妹偶像超「胸」猛！傲人上圍全看光...一側身網全傻了

美控訴陸籍企業生產劣質N95口罩　50萬片威脅生命

韓流淪泡沫！韓國瑜罷免成定局　外媒「見國民黨興衰」嘆：中國是沉重枷鎖

日本時隔1個月失業人口翻倍！超過2萬人因新冠丟飯碗

我凍未條了！　杏仁哥「議長是我老大」悲痛開直播：不會讓他白白犧牲

韓國瑜：我非常非常悲痛！　請大家務必冷靜

鄭爽鏡頭前崩潰哭了！　工作夥伴封鎖帳號：妳果然是他們說的那樣

快訊／許崑源跳樓身亡　韓國瑜深夜臉書慟回：無法用任何言語表達

93萬人罷韓成功　導演好友轉告天上吳朋奉：高雄人送的離別禮

許崑源跳樓亡…家屬殯儀館跪地痛哭！韓國瑜到場「緊握雙手」哀悼

「眼睛中風」仍抱病力挺韓國瑜！　許崑源生前吶喊：拜託他一個公評

「這是民進黨想要的結果嗎？」　周錫瑋情緒崩潰：許崑源為何這麼傻…

國民黨中常委曝「早上才祝福許崑源腦中風早日康復」　晚上就傳噩耗

機車喇叭＆方向燈卡卡接觸不良？DIY重生術完整教學看這裡

國際熱門新聞

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

母突病逝留下「最後料理」！25歲女再嚐秒淚崩

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

一家4口遭「狂捅」滅門！警懸賞2000萬緝兇

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

她逛水族館...驚見「巨大男性生殖器」游來

友頭皮掀起慘死！她徹夜凌虐　隔天盯滿地血喝咖啡

各大外媒關注韓國瑜罷免結果

台裔市長拒「單膝下跪」惹議

快訊／美取消禁止中國航班飛往美國的計畫

4友同機出遊　最後自拍成遺照

即／「半生」救遭北韓綁架女兒！橫田滋去逝

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中吞台

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

同意罷免破92萬票　寫下民主新頁

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

快訊／罷韓確定過關！

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

鳥寶上喙險插脖　神手幫修還帥樣

西門町商旅淪淫窟　女高中生書包裡全現金

高雄午後大雷雨　韓粉氣勢逆轉高飛

首位遭罷免市長！韓國瑜痛批罷韓國家隊：全力抹黑

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面