揭密！疫情衝擊全球股市　壽險業3月淨值一度蒸發5337億

▲根據金管會統計，壽險業4月匯損達979億元，稅前獲利仍有700億元。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（28）日公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣升值影響，壽險業3月底淨值降至1兆4,626億元，單月蒸發5,337億元，不過4月淨值回升3,152億元至1兆7,778億元。

根據保險局統計，截至今年4月底，壽險業匯兌損益有1,265億元，但避險損益有84億元，扣除外匯變動準備金202億元，因此4月壽險業累計淨匯損為979億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業前4月淨值達1兆9,083億元，較去年同期成長12.4%，其中壽險業淨值來到1兆7,778億元，年增達13.1%，而產險淨值則攀上1,305億元，年成長3.7%。

值得一提的是，在疫情衝擊下，市場預估3月淨值恐大幅衰退，不過保險局當時未公布保險業淨值與損益，到今天公布4月保險業淨值與損益時，才一同公布3月數字，壽險業淨值1兆4,626億元、產險業1,269億元，累計1兆5,895億元。

由於3全球股市劇烈震盪，壽險業淨值當時降至1兆4,626兆元，短短1個的時間，淨值蒸發5,337億元，不過隨著4月股市反彈，壽險業淨值也跟著回升至1兆7,778億元，但仍比2月底來的低。

整體來看，今年1至4月壽險業累計稅前獲利700億元，較去年同期的224億元，成長47.1%；產險業累計稅前獲利44億元，較去年同期的58億元，衰退24.1%，累計今年前4個月保險業稅前獲利達744億元，年增39.3%。

保險局官員指出，今年4月底新台幣兌美元匯率相對於去年底升值1%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達343億元，而壽險業今年4月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有700億元的獲利。

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