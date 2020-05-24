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共進浪漫生日晚餐！　「莒光甜心」還與男少校同赴陽明山道場過夜

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林女與人夫前往鐵板燒餐廳用餐，用餐完畢後離開餐廳。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

有「莒光甜心」之稱的國軍心戰大隊女少校林佳璇，遭爆與同僚謝姓少校發生不倫戀，被媒體直擊踢爆後，卻仍多次幽會，遭同事妻子2度抓包。知情人士指稱，林女與謝男從4、5月間見面相當頻繁，不但多次上演「溫馨接送情」，還經常在週末一起前往陽明山一處佛教道場過夜 ，男方還幫林女慶祝生日，互動就像熱戀中的情侶。

林女屢遭直擊坐上謝姓少校的車。（讀者提供）

4月12日、16日、17日下午及晚間，謝男開著私車前往士林、北投、信義區等地接送林女，並大喇喇地在外約會，還前往大賣場購物；另5月15日晚間，男方則偕同女方前往高檔鐵板燒餐廳用餐，據悉，林女生日在5月初，加上謝男可能為了因這段婚外情所發生的紛擾想補償林女，因此進行了浪漫的生日晚餐之約。

林女與人夫多次上演溫馨接送情。（讀者提供）

林女和謝男除了約會、共進晚餐外，還在4月24、25日，和5月15日，前往陽明山一處佛教道場，與多位友人一起悠閒磨豆、品嚐咖啡，甚至還在該處過夜，讓人難以想像雙方已經被抓包過，非旦不知收斂反而更高調。

據了解，該道場屬於佛門聖地，周邊環境優美，平時供應素食簡餐、咖啡等，更常舉辦宗教活動，還有套房可供住宿。2人經常出入該地，還被朋友標註在臉書上，似乎在朋友圈中都已承認林女與謝男交往的事實。

林女與人夫被直擊前往陽明山的一處佛教道場幽會。（讀者提供）

本刊詢問心戰大隊，有關林姓女少校又爆出幽會同僚等情事，部隊的處置方式為何？心戰大隊表示，必需先勘驗、確認雙方不倫的證據，才能召開人評會議處；而林女已於日前遞交報告申請退伍，預計今年7月就會卸下軍人身分。


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