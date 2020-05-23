老婆懷孕...安親班師左手教小五童功課「右手摸私處」　母見女兒下體腫怒炸

記者徐愷昕／新北報導

新北市林口區一安親班陳姓男老師多次對1名將升小六的女童猥褻，他常利用上課期間將女童抱坐大腿，右手教功課，左手伸進內褲摸她私處，甚至還伸出舌頭要求舌吻。女童媽媽幫女兒洗澡驚覺有異，事件因此曝光！新北地院審結依強制猥褻共6罪判陳男有期徒刑2年，緩刑5年。

▲安親班陳姓老師右手教女童功課，左手伸進女童內褲裡摸私處 。（示意圖／記者陳雕文攝）

女童媽媽控訴，女童早在小學二年級時就已經在陳男的安親班上課，怎料女兒將升小六時陳男態度就開始變得奇怪，時常在教室內對她又親又抱，還伸出舌頭頂女童嘴唇，要求「把舌頭伸出來」想要舌吻，女童只能反抗說不要，或仰頭閉嘴表示拒絕。

女童進一步向媽媽表示，陳男會以教學的名義，要她坐在老師大腿，利用書桌掩護，右手持筆教導功課，左手伸進內褲裡搓揉私處，就算女童一再拒絕，陳男仍不會收手，而當有其他同學跑來問功課時，陳男才會把左手拿出來，教完功課後，再將左手伸進去繼續撫摸

女童媽表示，她幫女兒洗澡時發現她下體紅腫，經不斷追問，女兒才掩面說「有，老師有摸我尿尿的地方」，這才驚覺事態嚴重，趕緊帶女兒驗傷並提告。

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新北地院審理時陳男坦承犯行，法官認為他明知女童對性意識、性觀念及保護自己尚懵懂無知，竟為滿足己慾對女童猥褻，審結依強制猥褻共6罪，各處有期徒刑7月，合併應執行2年，但考量他已婚，老婆懷有7個月身孕即將臨盆，又他還有一73歲高齡母親0要撫養，且他案發後深具悔悟，已獲得女童媽媽原諒，予以判准緩刑5年，但緩刑期間須付保護管束，並完成加害人處遇計畫。

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