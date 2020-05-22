飛機、衛星技術故障　非洲到南美洲地磁衰退呈現「兩極反轉」現象

實習記者施怡妏／綜合報導

地球磁場阻擋著太陽風對地球的吹襲，保護地球上所有的生靈與萬物，歐洲太空總署（ESA）最新發現，從非洲延伸到南美洲的磁場正在減弱，已經對人造衛星與飛行器造成影響，甚至被認為是地球南、北極點反轉的現象，而這段磁場強度降低的地區，被稱為「南大西洋異常」（South Atlantic Anomaly）。

根據歐洲太空總署（European Space Agencyesa，ESA）20日發表最新研究報告，證實該地區的地球磁場正在減弱，但原因仍還不清楚，並且做出逐年的磁場變化動畫影片。近年來，南美洲至非洲南端的範圍內，經常出現異常現象，人造衛星和航空飛行器都在該地區出現技術問題。

研究人員表示，從1970年到2020年，該區域的磁場下降了將近1成，同時，異常區域以每年約20公里的速度向西移動，在過去的5年之間，第二個最小強度中心出現在非洲西南部，代表著南大西洋異常可能分裂成兩個獨立的個體。

研究人員指出，目前科學家對地球南大西洋異常地區的歷史了解不多，因為他們沒有足夠的數據，關於地球過去的磁場物理證據，但是行經異常的區域並不會發生緊急狀況，只是在磁場薄弱區域飛行時，衛星和航天器可能會遇到技術故障的問題，若磁場持續減弱下降，未來勢必有更多的飛機與衛星發生技術故障。