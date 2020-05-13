刺激疫情後經濟　航空業者力推「金門玩透透」行程

▲新冠肺炎疫情趨緩，航空業者力推金門在地行程刺激觀光。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門的美食小吃道地、美味、又便宜，是老饕的最愛，各式伴手禮不只必買更是團購網的人氣商品，為此，航空業者推出套裝行程，特別以美食小吃作為旅遊主軸，結合在地飯店民宿、行程交通與美食小吃、特產等相關產業，精選金門美食地圖，吃喝玩樂一次搞定，參加行程的遊客，還有機會抽中國內線不限航點機票及住宿券。

另外，還可以至各特色店家集戳章兌換限定好禮，活動期間還有加碼贈送每人200元美食抵用券，金門必吃蚵嗲、廣東粥、閩式燒餅與麵線等，通通吃得到！此外，因應防疫旅遊，特別提供24小時機車遊客使用，自在愜意的探尋在地美食、漫遊網美景點！

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觀光處處長丁健剛表示，金門至今仍無新冠肺炎的確診案例，顯見防疫工作已經相當完備了，因此更重要的是如何振興受疫情重創的觀光產業。觀光處已經研擬了一系列振興措施，搭配上交通部目前所擬的三階段救觀光政策，相信會有很好的效果。除了傳統的觀光景點外，金門有很多的秘境，像是黃金沙灘中的歐厝戰車、異域沙城風情的金沙摩洛哥、矗立海岸的夕陽碉堡。大家往往覺得這些秘境只在國外找的到，但其實金門都有。很高興業者能把這美麗的秘境包裝出行程，尤如已經做好懶人包，旅客不用做功能就可以輕鬆遊。