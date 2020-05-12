騎電動車撿蝸牛翻車！花蓮男被壓動彈不得　警沿路搜尋送回家

▲老翁跌倒被自己所騎電動車壓著動彈不得，員警趕來扶正車身拉出老翁，並護送回家。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮秀林鄉一名身障男子日前晚間騎乘電動代步車，冒雨在台8線路段撿拾蝸牛不慎跌倒，所騎電動代步車剛好壓在他身上而動彈不得，所幸警方獲報前來協助，將代步車翻正再扶男子上車，員警還用巡邏車幫忙照明一路安全送回家。

日前晚間一名身障男子騎乘電動代步車冒雨，在花蓮縣秀林鄉台8線路段撿拾蝸牛，在撿拾的過程中不慎跌倒，電動代步車也因此壓在他身上，幸好身上有帶行動電話，在無可奈何之際，只好打電話報警請求警方前來救援。

新城分局富世派出所所長林金章、警員胡韶心擔當天正擔任晚上8點到10點巡邏勤務，接獲報案表示有人跌倒無法動彈希望警方可以來幫忙，但報案人雖表示在太魯閣台8線上但並不知正確位置，林所長只好先開車前往台8線沿線搜尋。

台8線上並無路燈，二人只能緩慢地駕駛車輛查看周遭，突然看到前方路邊有一道光，上前查看，果然發現一個頭戴頭燈的男子被電動代步車給壓到無法動彈，員警趕緊將電動代步車給移開扶正，並協助男子到安全位置，檢查有無受傷，因現場沒有路燈視線十分昏暗，警方以巡邏車開起大燈並引導該男子順利下山返回家中，男子非常感激警方在危難時刻前來救援，頻頻點頭致謝。

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