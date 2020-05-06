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色弱的日常悲劇！超商這款根本「地獄陷阱」…大魔王是捷運路線圖

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▲▼色弱患者日常悲劇。（圖／翻攝自dcard）

▲咖哩飯有辣椒跟豆子，根本分不清。（圖／翻攝自dcard）

記者黃可昀／綜合報導

色弱是指辨色能力低於常人，當多種顏色混在一起，患者可能會無法區別。一名男大生透露，他是色弱患者，其實對生活不會有太大影響，但仍有許多令人尷尬的小事，像是每次上廁所總會分不清門鎖是顯示紅色還是綠色，而且超商一項微波食品對他來說簡直是「陷阱地獄」。

原PO在《Dcard》表示，他看到的世界仍是充滿色彩，只是偶爾分不清顏色間的差異，他整理出日常5項悲劇：悲劇一是公廁門鎖，有人使用時門鎖會顯示紅色，「我永遠要推推看才知道」，有時候還會不小心撞見門沒鎖好的人，兩人在廁所尷尬地四目相對。

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▲▼台北捷運路線圖。（圖／翻攝自台北捷運官網）

▲如果說黃線可能會分不出是哪條。（圖／翻攝自台北捷運官網）

悲劇二是食材顏色，超商有販售一款「綠咖哩飯」，裡面加了滿滿四季豆丁與辣椒，「小弟我根本分不出來」，每次只能抱著忐忑的心情咬下去試試看，如果不幸吃到辣椒，「直接從靈魂深處噴火」。

悲劇三是各種表單、地圖、路線圖，有一次去市公所辦事，志工阿姨請他填完紅單再拿綠單，當下他只能愣在櫃檯前問，「啊請問綠單是哪一個呢？」捷運的路線圖更是多種顏色混在一起，他永遠分不清這條是紅色或棕色。悲劇四則是公職，由於辨色力異常，無法報考消防人員、警察、機師、移民官這類公職，在第一關體檢就會被刷掉。

網友回應，「只有廁所感同身受⋯陰影中的紅綠色真的很難分辨」、「嗚嗚嗚嗚我也是色弱，最討厭別人一直考我這是什麼顏色 ，然後好像我們世界是黑白的一樣」、「可以問顏色前說一下自己是色弱，我想大多數人會友善許多。」

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