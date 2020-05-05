台海空戰英雄歐陽漪棻病逝　曾擊落2架解放軍米格機

▲歐陽漪棻（中）。（圖／翻攝空軍臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

空戰英雄歐陽漪棻5日中午病逝台中榮總，享壽90歲。空軍司令部5日晚間證實這項訊息，並表示，全體官兵深表遺憾與不捨，後續將全力協助家屬善後事宜，以表達追思崇敬之意。

歐陽漪棻1930年出生廣州，父親是廣東新會人，母親是德國人，幼年經歷戰亂，因此，前往重慶報考空軍幼校，國拱內戰期間，隨中華民國政府前往台灣。

歐陽漪棻1951年（民國40年）進入空軍官校32期飛行戰鬥科就讀，1952年（民國41年）畢業後分發至空軍嘉義基地第四大隊，1953年（民國42年）前往美國接受噴射機換裝訓練，1954年（民國43年）在亞利桑納州威廉斯空軍基地結訓。

時任空軍中尉的歐陽漪棻1956年（民國45年）7月與嘉義基地第四大隊領隊少校牛迅（1號機）、中尉於礎（2號機）、上尉蔡雲輝（3號機）駕駛F-84戰鬥機（4號機）前往馬祖平壇掩護偵察機偵照，過程中遭遇中國人民解放軍空軍米格機群迎擊。

當時年僅26歲的歐陽漪棻獨力擊落2架米格17、擊傷兩架米格17，轟動全國，史稱721馬祖空戰大捷，並獲頒「青天白日勳章」乙座及「二星星序獎章」一枚。事實上，民國42年空軍已換裝F-84戰鬥機，台灣進入噴射機時代，不過，相較於中共已經擁有米格17，不具空防攔戰能力的F-84，在速度、性能和戰力上都劣於米格機。

空軍司令部5日證實，歐陽漪棻5日仙逝於台中榮總，享壽90歲，空軍司令部全體官兵深表遺憾與不捨，後續將全力協助家屬善後事宜，以表達追思崇敬之意。

空軍司令部提到，歐陽漪棻憑藉著優異的飛行技術，以及愛國的信念，奮勇抗敵締造輝煌紀錄，傳承我空軍忠勇軍風，矢志捍衛國家安全的精神，足為後輩官兵表率。