第一架湖北類包機解隔離！　2人在醫院...其餘229人出關返家

▲第一架湖北類包機231台人返國。（圖／記者陳以昇攝）

記者嚴云岑／台北報導

第二批湖北類包機460人4月20、21日返台後，在集中檢疫所隔離14天，第一架班機231人已於今（5）日正式期滿，除了1人就醫治療與1人陪同外，其餘229人清晨解隔離返家。指揮中心指揮官陳時中表示，第二架班機229人持續助在集中檢疫所，預計明天解除隔離。

有關4月20日第三班定點返台專案航班共231名湖北返台民眾，截至目前1人就醫治療中、1人陪同就醫，其餘均已監測期滿解除隔離，今日返家自主健康管理；第四班定點返台專案航班共229人持續於集中檢疫所，預計明日解除隔離。

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第一架類包機20日晚間9點24分搭載231名滯湖北台人返抵國門，共3人送醫，其中2人有症狀、1人陪同，但採檢結果均為陰性。指揮中心表示，此次包機旅客中，有38位是12歲以下兒童、12位是65歲以上長者，最高齡90歲；另有1名孕婦與2名行動不便者。

第二架類包機則是在21日晚間載回229人，3月向蔡英文總統喊話想回台的2歲心臟病女童，也順利排上登記名單，與媽媽、姊姊一同飛抵台灣。該架飛機中，有1人發燒到37.3度，加上有呼吸道症狀，經防疫醫師評估後送醫，但核酸檢測為陰性。