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屏東製毒師大張旗鼓開工廠　嘉縣警消力阻毒品未流出　

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣義竹鄉日前一資源回收場發生火警，意外讓製毒工廠曝了光。負責現場搶救的嘉縣消防局消防局義竹消防隊小隊長周新雄、隊員柯宗文、蕭世嵩、劉庭釜，隨即通報轄區警方。轄區布袋分局警方當天逮捕翁姓犯嫌等兩人，現場查扣第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮127公斤、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮4,288公克與製毒相關化學原料4,000公斤及製毒器具一批。嘉義縣長翁章梁29日前往布袋分局發放獎勵金，除了讚許嘉縣警局及消防局此次「合作無間」，更重申嘉義縣打擊犯罪及對毒品零容忍的決心。

▲布袋分局查獲製毒工廠。（圖／記者翁伊森攝）

▲布袋分局查獲製毒工廠，起出大批原料及器具。（圖／記者翁伊森攝）

▲布袋分局查獲製毒工廠。（圖／記者翁伊森攝）

▲縣長翁章梁聽取現場簡報了解器具用途。（圖／記者翁伊森攝）

該火警發生於4月21日當天，轄區布袋警方接獲消防隊通報該廠房疑有製毒工具及相關器材，隨即與刑警大隊，鑑識科及刑事警察局南部打擊犯罪中心在臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮下，掌握相關犯嫌。警方連日調閱廠房路口監視器，清查犯嫌去向，更南下高雄、屏東等地，策動犯嫌親友出面勸說，終在25日上午將兩名犯嫌緝捕到案並移送，法院則於26日裁定林等2嫌均「羁押禁見」。

▲布袋分局查獲製毒工廠。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉縣消防局消防局義竹消防隊小隊長周新雄、隊員柯宗文、蕭世嵩、劉庭釜等人機警通報。（圖／記者翁伊森攝）

警方表示，查獲毒品俗稱「喵喵」是列管第三級毒品，大多添加於毒品咖啡包內，功效類似搖頭丸，施用後有欣快、興奮等作用，國外已有多起因施用而造成死亡之案例。服用後會導致流鼻血、幻覺、噁心、嘔吐、妄想等副作用，長期使用也可能導致陽痿，甚至賠上性命。幸運的是此次毒品在警方積極查緝下，皆尚未流入市面。

▲布袋分局查獲製毒工廠。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣長翁章梁攜手警消同仁，重申毒品零容忍的打擊決心。（圖／記者翁伊森攝）

▲布袋分局查獲製毒工廠。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣布袋分局。（圖／記者翁伊森攝）

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