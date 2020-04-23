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國防部狂被打臉！　網盤點「軍中4陋習」：該改革一波了

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▲▼國防部臨時記者會，部長嚴德發向全國民眾道歉，並說明海軍染疫懲處名單。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部部長嚴德發日前向全國民眾道歉。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

海軍敦睦艦隊官兵群聚感染持續延燒，國防部說辭反覆、每日「擠牙膏式」的回答也惹惱不少民眾。有網友藉此提出討論，認為國軍內部應該要進行改革，不過回文網友態度普遍不樂觀。

網友在PTT八卦版發文，他表示這次國防部針對確診一事遮遮掩掩，說謊還被打臉，本來軍中為人詬病的事情就很多了，是否應該藉這個時機改革一番，「大家有什麼想法嗎？」

請繼續往下閱讀...

對此有人精闢表示，直指軍隊中4陋習正是「封閉的環境、惡習文化、壓抑的風氣和威權」，然而說要改革這句話也已經聽了十幾年了，「改革都馬嘴巴講講，裡面高官哪想動」、「構造改革」、「早就沒救了」、「說多久了，一樣爛啊」。

還有人認為要改得徹底真的太難，「打掉重練比較快，改革還不是同一個池子撈來撈去」、「改革只是換批人而已，還不是同一種教育出來的，有差嗎」。不過也有人出來緩頰，表示這些年狀況已經比幾十年前好太多了。

磐石艦、磐石軍艦、敦睦艦隊。（圖／東森新聞）

▲磐石艦上確診人數目前累積至29人。（圖／東森新聞）

事實上，在磐石艦疫情爆發後，國防部對外稱「軍官在帛琉當地都有戴口罩」，但是根據我國駐帛琉大使館所貼出的照片，許多人根本就沒戴，國防部直接被狠打臉。

另外，國防部當時也稱艦隊航行途中沒有外籍人士登船，但立委秀出照片，指稱敦睦艦隊在帛琉舉行升旗典禮時，有開放讓外籍人士上船，海軍副司令梅家樹才改口表示，康定艦在帛琉靠港舉行升旗典禮時，有邀請當地政要和僑民上艦參與。

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