被質疑沒有一級開設　陳時中：「傷心啦」不是每單位都討厭我

▲磐石號油彈補給艦已有27人感染新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊磐石艦確診新冠肺炎增加到27人，也讓外界質疑政府間溝通沒做好，讓防疫破大洞，另質疑指揮中心並非一級開設，驗證了有些部會不一定會聽指揮中心，應該要提升到行政院層級？對此，陳時中回應，「你這樣說好像大家都不喜歡我這個指揮官」，是因為每個單位有自己不同文化須磨合，也不是用命令就能改變。

陳時中今（21）日在記者會宣布新增3人確診，被問到外界質疑指揮中心並非一級開設，他開玩笑表示傷心，「你這樣說好像大家都不喜歡我這個指揮官」。不過，他話鋒一轉提到其實政府單位溝通非常好，只是每個單位都有自己不同的文化需要磨合，有些東西不是用命令就能改變，現在也因為磨合得很好，才能守住這條線，將影限縮到最小。

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陳時中另提到，敦睦艦隊至今已有27人確診，封閉環境需要以更嚴謹態度因應，因為沒有跟外界接觸，因此會與其他有靠港或在海上有其他接觸者，會有不同的管理規則。

陳時中表示，至於普篩是否有必要？還需要跟專家再研究，因為在社區裡面沒有，假設船上的人都是乾淨的，在封閉環境中並不會突然生出病毒，就像先前做的蒼蠅實驗，沒有來源的話，不會生出相關的細菌，會依據各種證據隨時做政策改變。

▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）