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週末熱如夏「上探32℃」　下週二轉春雨綿綿

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天(18日)天氣仍是多雲到晴，多數仍是暖而有陽光的天氣型態，高溫表現與昨天類似，各地接近30度，然而南方雲系北移，使得東南臺灣水氣增多，花東地區留意陣雨或雷雨現象，特別是海面移入的對流，至於其他地區，午後有些雷陣雨的機率，小範圍的分布在各地山區、南部地區。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(17日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，週末(18、19日)兩天台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴，晝暖夜涼；東半部偶有零星降雨的機率；西半部清晨及金、馬，皆有霧發生的機率，應注意。今日各地氣溫：北部17至31度、中部18至31度、南部17至32度、東部17至30度

請繼續往下閱讀...

最新模式模擬顯示，下週一(20日)鋒面靠近，北部雲量略增、氣溫稍降，其他各地多雲時晴，舒適微熱；山區及北台灣局部地區有短暫陣雨的機率，西半部清晨及金、馬易有霧。下週二(21日)下午鋒面南下，冷空氣雖不強，但水氣多；天氣型態由「溫暖少雨」，轉變為「濕涼多雨」；此型態延續至26日尚未改變。期間中部以北最常受到影響，南部偶爾也受到一些影響；如遇中、小尺度對流系統發展，還會有較大的降雨，但有時也會出現空檔。

模式超過7天的模擬，理論上「不確定性」較大，故「濕涼多雨」是否如模擬持續至26日？各地逐日的天氣又將如何變化？都需要時間更近的資料，持續觀察是必要的。

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