2女遊碧潭從天鵝船落水亡　北檢調查「真相曝光」！

記者董美琪／綜合報導

新北市杜姓女子（36歲）與蘇姓女子（34歲），2019年9月6日5點多租腳踏天鵝船遊新店碧潭，最後雙雙卻離奇落水身亡。其中一名死者家屬認為船家沒提供救生衣，第一時間也沒立刻找人，導致來不及搶救，憤而提告船家呂姓負責人。台北地檢署經查，認為2人是相約輕生，因此對呂不起訴處分。

蘇女、杜女，結伴租船遊碧潭卻失蹤，店家到了2019年9月6日6點多發現船隻還停在碧潭中央，因此前去把船拖回碼頭，隨即發現穿上遺留的物品和「我失去了希望」的字條，直覺有異，趕緊報案。

最後直到7日上午7時許由警消找到其中1名杜女遺體。8日上午同樣是7時許，警消再次獲報碧潭東岸水泥橋附近有浮屍，經打撈後由家屬根據衣著確定為蘇女遺體，2人雙雙身亡。

▲2女碧潭從天鵝船落水亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於2人皆領有身心障礙手冊，為同一間醫院的病友，2人疑似因為久病厭世而相約到碧潭尋短。警消6日打開2人遺留在天鵝船上的包包，看到裡頭除了醫院藥袋外，還留有絕望的字條。

檢察官相驗後判斷為自殺。但其中杜女家屬認為船家應該提供救生衣卻沒有，且第一時間沒有緊急找人，導致死亡，因此控告呂姓負責人涉過失致死罪。

不過，北檢查出，船家其實有提供救生衣，但杜女、蘇女將救生衣留在船上，另外船家在人失蹤第一時間報警，認為船家無過失，予以不起訴處分。

▲2女遺留物品。（圖／記者陳雕文翻攝）



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