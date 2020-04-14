陪女兒溜直排輪跌倒…返家途中昏迷　AI專家陳昇瑋頭部外傷驟逝

記者黃翊婷／綜合報導

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋因腦出血意外辭世，享年44歲。據了解，他上月29日與年幼的女兒一起前往公園溜直排輪，過程中曾不小心跌倒，沒想到開車返家途中突然陷入昏迷，經過多日搶救仍宣告不治，讓得知這個消息的親友相當難過。

▲陳昇瑋曾說要讓世界看到台灣就想到AI。（圖／翻攝中央研究院臉書）

根據《聯合新聞網》報導，陳昇瑋3月29日開車載女兒到台北市中山區某公園溜直排輪，期間不慎跌倒，雖然當下並無大礙，開車返家期間卻突然因為身體不適昏迷，送醫急救仍在11日宣告不治；士林地檢署12日進行相驗，經過法醫確認陳的頭部外傷為致命原因，女兒也證實爸爸曾經跌倒，家屬對相驗結果沒有意見，後續已將遺體交還家屬辦理後事。

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被封為《魔獸世界》傳說「福克斯大神」的陳昇瑋，是台灣大學電機工程學博士，也是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人科技生態發展公益基金會執行長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長，也曾任職台灣資料科學協會理事長、中央研究院資訊科學所研究員，創立資料洞察實驗室，發表超過130篇學術論文。

▲陳昇瑋被譽為是百年難見的才子。（圖／翻攝陳昇瑋臉書）

台灣人工智慧學校事後在官網表示，由於卓越的學術研究成果、深厚資訊技術能力及豐富產學合作經驗，陳昇瑋曾榮獲李國鼎青年研究獎、傑出人才基金會年輕學者創新獎及IEEE ComSoc MMTC Best Journal Paper Award等眾多獎項。

台灣人工智慧學校指出，懷抱貢獻社會的使命感，再加上從不自我設限的視野與格局，陳昇瑋在2014年創辦「台灣資料科學年會」，成為台灣在資料科學及大數據領域的指標活動；2016 年成立「台灣資料科學協會」，並藉此結合學術界能量，2017年開始推動產業人工智慧化，在中央研究院及台灣6家重要企業的支持下，2018年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，2年內為台灣培育超過6000位人工智慧人才，全力達成產業AI化及轉型升級的使命。

陳昇瑋秉持「技術傳教士」的心志，在多家重要媒體撰寫專欄、接受訪談、四處奔波演講，推動人工智慧在各產業的深化應用與創新轉型，同時，也將多年跨界產業的洞察與思考集結《人工智慧在台灣：產業轉型的契機與挑戰》一書，是第一本為台灣而寫、從台灣角度出發的AI轉型策略。

從創立資料科學年會到成立台灣人工智慧學校，陳昇瑋的初衷始終不變，「讓『找不到人才』不再成為產官學研各界發展人工智慧的障礙，建立『自己的問題自己解決』的文化，打破被技術殖民的慣性，促成產業轉型，建立社會信心。」這也將是台灣人工智慧學校持續努力的目標與使命。

台灣人工智慧學校感謝陳昇瑋帶領學校，從無到有開創台灣人工智慧推廣與產業AI化的新頁，讓大家看到了學者貢獻社會的無私付出，他充滿熱情、實踐理想的典範會永遠在大家心中。

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