　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陪女兒溜直排輪跌倒…返家途中昏迷　AI專家陳昇瑋頭部外傷驟逝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋因腦出血意外辭世，享年44歲。據了解，他上月29日與年幼的女兒一起前往公園溜直排輪，過程中曾不小心跌倒，沒想到開車返家途中突然陷入昏迷，經過多日搶救仍宣告不治，讓得知這個消息的親友相當難過。

▲▼中央研究院前資訊所研究員、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋。（圖／翻攝中央研究院臉書）

▲陳昇瑋曾說要讓世界看到台灣就想到AI。（圖／翻攝中央研究院臉書）

根據《聯合新聞網》報導，陳昇瑋3月29日開車載女兒到台北市中山區某公園溜直排輪，期間不慎跌倒，雖然當下並無大礙，開車返家期間卻突然因為身體不適昏迷，送醫急救仍在11日宣告不治；士林地檢署12日進行相驗，經過法醫確認陳的頭部外傷為致命原因，女兒也證實爸爸曾經跌倒，家屬對相驗結果沒有意見，後續已將遺體交還家屬辦理後事。

請繼續往下閱讀...

被封為《魔獸世界》傳說「福克斯大神」的陳昇瑋，是台灣大學電機工程學博士，也是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人科技生態發展公益基金會執行長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長，也曾任職台灣資料科學協會理事長、中央研究院資訊科學所研究員，創立資料洞察實驗室，發表超過130篇學術論文。

▲▼ 台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋（圖／翻攝陳昇瑋臉書）

▲陳昇瑋被譽為是百年難見的才子。（圖／翻攝陳昇瑋臉書）

台灣人工智慧學校事後在官網表示，由於卓越的學術研究成果、深厚資訊技術能力及豐富產學合作經驗，陳昇瑋曾榮獲李國鼎青年研究獎、傑出人才基金會年輕學者創新獎及IEEE ComSoc MMTC Best Journal Paper Award等眾多獎項。

台灣人工智慧學校指出，懷抱貢獻社會的使命感，再加上從不自我設限的視野與格局，陳昇瑋在2014年創辦「台灣資料科學年會」，成為台灣在資料科學及大數據領域的指標活動；2016 年成立「台灣資料科學協會」，並藉此結合學術界能量，2017年開始推動產業人工智慧化，在中央研究院及台灣6家重要企業的支持下，2018年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，2年內為台灣培育超過6000位人工智慧人才，全力達成產業AI化及轉型升級的使命。

陳昇瑋秉持「技術傳教士」的心志，在多家重要媒體撰寫專欄、接受訪談、四處奔波演講，推動人工智慧在各產業的深化應用與創新轉型，同時，也將多年跨界產業的洞察與思考集結《人工智慧在台灣：產業轉型的契機與挑戰》一書，是第一本為台灣而寫、從台灣角度出發的AI轉型策略。

從創立資料科學年會到成立台灣人工智慧學校，陳昇瑋的初衷始終不變，「讓『找不到人才』不再成為產官學研各界發展人工智慧的障礙，建立『自己的問題自己解決』的文化，打破被技術殖民的慣性，促成產業轉型，建立社會信心。」這也將是台灣人工智慧學校持續努力的目標與使命。

台灣人工智慧學校感謝陳昇瑋帶領學校，從無到有開創台灣人工智慧推廣與產業AI化的新頁，讓大家看到了學者貢獻社會的無私付出，他充滿熱情、實踐理想的典範會永遠在大家心中。

相關新聞

►百年難見才子！《魔獸世界》傳說「福克斯大神」陳昇瑋驟逝　網揭成神之路

►「我們失去優秀認真的夥伴」　中研院長廖俊智感概陳昇瑋辭世

►陳昇瑋曾說「讓世界看到台灣想到AI」 賴清德悼念：國家重大損失

ET快訊
快訊／秦偉性侵案判8年定讞！一早南投法院報到　走「秘密通道」
快訊／國道3號154K「3車連環撞」！1駕駛拋飛車外　腦漿外
陪女兒溜直排輪跌倒…返家途中昏迷　44歲AI專家陳昇瑋頭部外
52歲包小松長跑14年婚了！　娶回小13歲美女主播爆「奉子成
何妤玟凌晨首曝8年婚變內幕！　「讓自己、對方從容生活」PO文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨8.7度「11縣市低溫特報」　晚起水氣增…下波鋒面變天時間曝光

214湖北返國台人凌晨出關！3童發燒「解除隔離」　醫院出面說明

住美30年夫妻「病發還搭機」　旅外13人確診名單曝光！2730萬治療費政府買單

全球免費用！判讀「40分鐘→1秒」...成大超狂AI準確率92%　國旗站上WHO網頁

男生也能穿粉色「網友全Cue男神」　中衛預告：會有「櫻花粉」口罩！

陪女兒溜直排輪跌倒…返家途中昏迷　AI專家陳昇瑋頭部外傷驟逝

過敏、新冠肺炎症狀類似　醫點出「關鍵轉變」：你就要小心！

今晨8.7度「11縣市低溫特報」　晚起水氣增…下波鋒面變天時間曝光

萬華隨機殺人！房仲殺紅眼「狂砍18刀」貫穿胸膛　刀卡在運將手上

214湖北返國台人凌晨出關！3童發燒「解除隔離」　醫院出面說明

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

自己的家自己造！趁沒人咬破沙發 柴瞇眼饋頭裝睡...爸崩潰：你個X蛋

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

男生也能穿粉色「網友全Cue男神」　中衛預告：會有「櫻花粉」口罩！

陪女兒溜直排輪跌倒…返家途中昏迷　AI專家陳昇瑋頭部外傷驟逝

過敏、新冠肺炎症狀類似　醫點出「關鍵轉變」：你就要小心！

今晨8.7度「11縣市低溫特報」　晚起水氣增…下波鋒面變天時間曝光

萬華隨機殺人！房仲殺紅眼「狂砍18刀」貫穿胸膛　刀卡在運將手上

214湖北返國台人凌晨出關！3童發燒「解除隔離」　醫院出面說明

全球免費用！判讀「40分鐘→1秒」...成大超狂AI準確率92%　國旗站上WHO網頁

出國30年回台灣！7項「歷史軌跡」說明概念　網驚：台幣兌美元26:1！

住美30年夫妻「病發還搭機」　旅外13人確診名單曝光！2730萬治療費政府買單

百年難見才子！《魔獸世界》傳說「福克斯大神」陳昇瑋驟逝　網揭成神之路

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛教訓：妳這X婦…結婚第2年相處曝光

點名粉專「只是堵藍」曾歧視譚德塞　藍委憂紐時登廣告被炒作

萬華隨機殺人案原因曝光！　房仲認了「業績不好」砍運將18刀洩憤

木村拓哉結婚20年「首公開夫妻合照」！　伸手擠臉工藤靜香…破天荒放閃甜炸

男生也能穿粉色「網友全Cue男神」　中衛預告：會有「櫻花粉」口罩！

快訊／秦偉性侵案判刑8年定讞！大清早南投地院報到　走「秘密通道」發監執行

瘋電影／阿飛正傳　有一種鳥出生飛到死那天才落地

高血壓都是吃出來的　5飲食地雷少碰為妙

遭批東奧延期決定太慢　巴赫：不能憑直覺，會毀掉運動員奧運夢

快訊／美9州宣布計畫逐步解封禁足令、重啟經濟活動　川普槓州長：我做決定！

拚防疫她卻不打烊！陸女擁E乳　2天狂接客17次「全程不戴罩」

生活熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

夫妻住美30年返台確診！隔離費政府買單

緊急改口！住美30年女返台確診「用台灣健保」　指揮中心2.5hrs話鋒轉了

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

旅外確診13人曝！2730萬治療費政府買單

成大高材生屎尿倒水塔！住戶連喝60天崩潰

24年罕見倒春寒！11縣市極冰凍10℃以下

出國30年是什麼概念？網列7點：電視只有3台

魔獸世界福克斯大神陳昇瑋驟逝　

全球免費用！判讀「40分鐘→1秒」成大AI準確率92%

打開9片裝口罩！人妻淚讚「貼心小細節」

「瑞德西韋」擴大實驗　台灣10人投藥

今晨8.7度11縣市低溫特報　晚起水氣增…下波變天時間曝

更多熱門

相關新聞

魔獸世界福克斯大神陳昇瑋驟逝　

魔獸世界福克斯大神陳昇瑋驟逝　

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋日前因腦出血意外陷入昏迷，經醫師全力搶救後不幸辭世。協助成立台灣人工智慧學校的中研院院長廖俊智也表示，「他是我所見過，百年難得一見的才子。」除了各界都哀痛外，PTT WOW版也掀起一股討論，因為陳昇瑋曾以「福克斯大神」在魔獸世界玩家的心中留下一抹信仰。

中研院長廖俊智感概陳昇瑋辭世！

中研院長廖俊智感概陳昇瑋辭世！

賴清德悼念陳昇瑋：國家重大損失

賴清德悼念陳昇瑋：國家重大損失

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

玉山金科技長陳昇瑋腦出血逝世享年44歲

玉山金科技長陳昇瑋腦出血逝世享年44歲

關鍵字：

陳昇瑋AI

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

一家四口3人確診！2周後...全家只剩他

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

歧視？旅台非裔沉默點頭…下句讓網哭了

夫妻住美30年返台確診！隔離費政府買單

緊急改口！住美30年女返台確診「用台灣健保」　指揮中心2.5hrs話鋒轉了

桃園角頭遭行刑式槍決…判決出爐：2槍手逃死

最強毒后趴趴走「還去拜拜」…害慘82人中鏢

《夫婦》金喜愛兒身高172　真實年紀嚇歪

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

吳鳳挖出譚徳塞黑歷史！內幕曝光

旅外確診13人曝！2730萬治療費政府買單

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面