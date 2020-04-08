武漢解封仍強調「非必要不外出」　湖北書記應勇：開城門不等於沒事！

▲湖北省委書記應勇。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢市8日凌晨解除封城，恢復對外交通，預估2天將有超過10萬人出城，也令人擔憂降溫的疫情會否又復燃。對此，湖北省委書記應勇在7日的防疫會議上指出，解除通道管控後，仍要倡導「非必要不外出」，同時嚴格健康碼管理，實行人員憑健康碼「綠碼」安全有序流動，「新增病例零增長不等於疫情零風險，交通管控解除不等於防控措施解除，打開城門不等於打開家門。」

應勇表示，武漢市已具備解除離漢通道管控的條件、各項準備工作也已就緒，要按照中央批覆精神，穩妥有序做好解除管控各項工作，要始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，「以解除離漢通道管控為新起點，加快建立與疫情防控相適應的經濟社會運行機制，確保疫情防控不前功盡棄，疫情不反彈、不逆轉。」

▼武漢解除封城，恢復對外交通。（圖／路透社）

應勇提到，要緊緊抓住社區和社會面管控、重點人群防控，內防反彈、外防輸出、嚴防輸入，進一步加強重點人群流調和防控，對治癒出院患者實行隔離觀察、複診複檢、跟踪隨訪等全流程健康管理，「新增病例零增長不等於疫情零風險，交通管控解除不等於防控措施解除，打開城門不等於打開家門。」

應勇強調，解除通道管控後，仍要倡導「非必要不外出」，同時嚴格健康碼管理，實行人員憑健康碼「綠碼」安全有序流動，要繼續加強發熱門診管控，強化閉環管理，加強與外省（區、市）聯防聯控，精準對接第一入境口岸所在地隔離結束後來鄂人員信息，確保納入社區管控，要做好交通運輸保障，逐步有序恢復省際交通、城市公共交通，更大力度推動貨物進出口。

應勇還說，要積極穩妥化解疫後綜合症，確保社會大局穩定，切實抓好復工復產、交通恢復、項目復建後安全生產工作，「加強正面宣傳和輿論引導，講好湖北抗疫故事。」