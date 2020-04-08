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台中6歲女童遭性侵…回家向哥哭訴「我好痛」！已婚惡狼認了：有不好的舉動

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（圖／報系資料照，下同）

▲台中市一名6歲女童遭到惡狼尾隨、性侵。（圖／報系資料照，下同）

圖、文／CTWANT

台中昨（7日）晚間發生當街性侵案件，一名6歲女童在家裡附近公園玩耍時，被陳姓男子尾隨性侵，之後返家向家人哭訴；警方獲報後，趕緊調閱監視器，並於公園周圍逮到陳男。據了解，陳男已婚，已有2個孩子，豈料竟犯下惡行，至於詳細案情，仍尚待警方釐清。

事件發生於昨晚間約7時許，6歲女童獨自一人在公園玩耍，結果被陳男尾隨性侵；女童返家後向哥哥哭訴，下體痛痛的，整起事件因此曝光。而當地里長得知消息後，立刻率領守望相助隊員，在里內搜尋惡狼蹤跡；他也PO文臉書告知里民，注意身穿綠色衣服的人，若有看到請同步打電話報案。

太平警分局偵察查隊長陳俊彥表示，男子坦承確有對女童做出不適宜的動作。

▲太平警分局偵察查隊長陳俊彥表示，男子坦承確有對女童做出不適宜的動作。

同一時間，警方也依據男子特徵，在公園附近找人，過了一小時把陳男逮回。陳男到案後辯稱，自己只是來參加廟會，看女童長得很可愛，才會一時衝動把她抱起來；他也坦承，有用手指做出不好的舉動，感到很後悔。不過他事後以夜間不偵訊，因此詳細案情及犯案動機仍有待釐清。

據悉，陳男是名遊覽車司機，不僅已婚，還是2個小孩的爸爸，沒想到竟對別人家的女兒下手。目前，6歲女童已由警方及社工人員帶往驗傷。

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