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膠筏屏東海口鼻尖岸際擱淺　另艘趕來拖救也故障…海巡急救援

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▲2艘膠筏擱淺於31日深夜先後在屏東縣海口鼻尖岸際擱淺，海巡人員前往拖救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2艘膠筏擱淺於31日深夜先後在屏東縣海口鼻尖岸際擱淺，海巡人員前往拖救 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2艘膠筏擱淺於31日深夜先後在屏東縣海口鼻尖岸際擱淺，海巡人員獲報後立即前往救援，經海巡人員及漁友共同努力，於1日早上8時成功脫困，人船均安。

▲2艘膠筏擱淺於31日深夜先後在屏東縣海口鼻尖岸際擱淺，海巡人員前往拖救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼海巡人員救援。

▲2艘膠筏擱淺於31日深夜先後在屏東縣海口鼻尖岸際擱淺，海巡人員前往拖救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

昨晚11時，南部分署第六岸巡隊海口安檢所丁所長接獲楊姓男子通報，指位於海口鼻尖岸際有2艘膠筏擱淺，隨即回報海巡署第八巡防區指揮部，由第八巡防區派遣第六三中隊應變人力及第十四海巡隊，共計1艇5車13員前往救援。

經電話其中一艘膠筏船長，其表示因膠筏機械故障失去動力，導致遭海流沖至岸際擱淺；遂聯繫友船前來拖帶，不料於拖帶過程中也發生機械故障，故2艘膠筏先後擱淺於岸際。

海巡人員抵達現場後確認兩艘膠筏共4名船員均安，檢查其船體無發現破損及漏油情事，因夜間視線及海象不佳導致無法靠近船體實施救援，於4月1日上午8時，由3艘友船在海巡艇戒護下，成功將兩艘膠筏拖帶脫困，讓船長相當感激。

第八巡防區指揮部呼籲漁友在海上作業時應隨時注意船筏機械及周遭水文狀況，避免因機械故障影響而肇生生命財產損失，如遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將第一時間投入能量執行救援及協助。

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