阿公載孫騎出巷口　慘遭大貨車撞卡車底！阿公左腿輕傷、小朋友奇蹟沒受傷

▲王姓機車騎士馬騎出路口，與大貨車發生踫撞。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

73歲王姓男子騎乘機車後載小朋友自桃園市八德區廣福路巷口欲穿越馬路時，在路口與廖姓男子所駕大貨車發生踫撞，導致王男連人帶車被卡在大貨車車頭下，經消防局救謢人員出，所幸僅左小腿受傷送醫，機車上搭載小朋友無大礙。目擊網友則PO上社群，「踫巧拍到這一幕，真嚇人，經過大車前要注意」還擔心的說「不知道人O不OK」。

▲踫撞後王男連人帶車卡在大貨車車頭下。（圖／八德警分局提供）

警方表示，這起車禍發生在3月24日16時許，在八德區廣福路段路口發生，王姓男子騎乘機車從巷口穿越廣福路時與廖姓大貨車發生碰撞，導致王姓機車駕駛骨折送醫，機車上搭載小朋友無大礙，警方依照程序處理，雙方酒測值均為零，在此呼籲行車務必遵守交通規則，尤其大型車視線死角問題務必留意，以避免事故發生！在此呼籲行車務必遵守交通規則，尤其大型車視線死角問題務必留意，以避免事故發生。

▲目擊網友擔心卡在大貨車下的騎士直問Ｏ不ＯＫ。（圖／八德警分局提供）

由於王姓機車騎士連人帶車就卡在大貨車車頭下，適巧為對向民眾目擊並PO上社群，「踫巧拍到這一幕，真嚇人，經過大車前要注意」還擔心的說「不知道人O不OK」；幸好及時趕到消防人員使用頂舉袋、長背板將王男脫困，並給予傷者清洗傷口、包紮止血、靜脈注射置後送醫救治。

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