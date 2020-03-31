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只愛台東！ 「喨哥」過世21天粉專仍繼續貼文　今PO完結篇...網讚圓滿了

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▲▼ 台東「 喨哥」臉書今PO完結篇，網友不捨就此謝幕。（圖／翻攝只愛台東臉書社團）

▲ 台東「 喨哥」臉書今PO完結篇，網友不捨就此謝幕。（圖／翻攝只愛台東臉書社團，下同）

記者楊鈞典／台東報導

從台北移居台東住了近30年，呂忱喨往生前心心念念都是台東！生前喜歡在臉書《只愛台東》PO文介紹台東文史及美食，21天前以自己的方式結束人生，但往生至今，仍每天定時發文，31日貼出完結篇，介紹自己的店「喨哥Beer」謝幕！

▲▼ 台東「 喨哥」臉書今PO完結篇，網友不捨就此謝幕。（圖／翻攝只愛台東臉書社團）

請繼續往下閱讀...

呂忱喨享年59歲，是卑南鄉長許文獻的好友，往生那天特傳line請許文獻代辦後事，告別式於3/17日舉行，遵照呂的遺願辦理樹葬，讓他長眠於台東的土地。據悉呂是臉書《只愛台東》的管理員之一，生前天天貼文介紹台東文史地理、美食等，讓大家更認識台東，累計有5百多則貼文。

呂忱喨在3月10日與世長辭，但他的臉書帳號卻還持續每天發文，31日一早他的臉書帳號再度PO文：「今日主題最後一篇了...感謝大家的参與，喨哥無限的感恩！！願所有的人都健康快樂~謝謝」，似乎宣告正式謝幕。最後謝幕一文，包括卑南鄉長許文獻都來留言：「你真的太瀟灑了、不管別忘了我們的約定、來世再作好兄弟、一直覺得你是孫悟空來轉世的」；網友們也表示謝謝他帶給大家美好的回憶、祝福他在另一個世界一樣逍遙自在。

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