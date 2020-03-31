中年轉職「做工vs外送」該選哪個：日薪皆2千　網給忠告勸「眼光要放遠」





▲外送示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人近年來投入外送行列，拚一點的話月收入相當可觀。一名外送員就表示，前同事近期想要轉職做粗工，就日薪來說，做工和外送其實差不多，但同事卻是對外送沒興趣，讓他好奇詢問網友們選擇何者比較好。貼文一出，不少人都認為外送較缺乏技術性，做久了職位也不會升遷，非長久之計。

一名外送員日前在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示有位前同事中年離職，說想要去工地當工人，日薪大約為1600元，若未來升為師傅的話，日薪可能可以達到2000元。

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但原PO認為，與其做粗工一天賺1000至2000元，不如來跑外送，平均時薪200元是沒有問題的。他也分享自己的班表給對方，表示一天跑11小時，基本上一定能賺到2000多元。

不過前同事聽了卻興致缺缺，表示還是想先做工地試試看。對此原PO回應，他曾聽過工人被仲介抽成，一天實拿1200元而已，不如來做外送，「各位社友覺得跑外送VS當粗工，哪個比較好呢？」

▲網友認為做工比較能學到「帶得走的技術」。（示意圖／pixabay）

貼文一出，不少人都認為在工地其實還能學到技術，未來出師後可以出來包工程，不怕被取代，「技術學到了就是自己的啊」、「到時候包工程下來做，一天就不只2000了」、「跑外送感覺不是長久之計，未來可能會被機器取代」、「外送還有零件保養等成本啊」。

不過也有人認為人各有志，只要是不偷不搶的工作都好，「想做啥，就做啥」、「尊重每一份工作，任何工作都有它的辛苦」、「肯做就好」。

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