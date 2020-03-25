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「比爾蓋茲的公開信」是假的！14點談新冠疫情瘋傳　外媒也上當

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▲▼【假訊息】英國太陽報刊登的比爾蓋茲的公開信？假冒信已下架。（圖／MyGoPen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

圖、文／MyGoPen

最近 LINE 流傳「今天英國《太陽報》 刊登了比爾蓋茨的公開信」這樣類似的謠言訊息，描述「新冠病毒給我們上了一堂什麼樣的課」。這封 Bill Gates letter 也在國際間流傳，在電子郵件和 WhatsApp 群組間散播開來， 事實上這並非真的比爾蓋茲的公開信，也已從太陽報（The Sun）網站移除。

比爾蓋茲的公開信謠言

原始謠傳版本：
中文版:
今天英國《太陽報》 刊登了比爾蓋茨的公開信，這封信得到極大關注，得到很多人轉發，人們稱讚比爾蓋茨是真正的智者，並有人第一時間就把他的公開信翻譯成中文。編者讀了這封信和譯文，感到蓋茨的話語直至心靈，非常受教育。希望大家都能讀一讀他的信，看看新冠病毒給我們上了一堂什麼樣的課、又教會了我們什麼。下面是比爾蓋茨的信。

**********************
我堅信發生的每一件事後面都有一個精神層面的目的，無論我們認為是好還是壞。

當我沉思時，我想與大家分享我的心得，新冠病毒究竟對我們做了些什麼。

1) 病毒提醒我們，人都是平等的，無論我們的文化、宗教、職業、經濟狀況，或是一個人有多麼出名。在病毒眼中我們都是平等的，也許我們也應該平等對待他人。如果你不相信我的話，那就去問湯姆•漢克斯。

2) 病毒提醒我們，我們的命運都是聯在一起的，影響一個人的事情同時也會影響另一個人。病毒也提醒我們，我們建立的虛假國境線毫無價值，因為病毒並不需要護照。病毒還提醒我們，雖然我們暫時受到壓迫，世界上還有人一生都受到壓迫。

3) 病毒提醒我們，健康多麼珍貴。而我們卻忽視健康，吃垃圾食品，喝被各種化學品污染的水，如果我們不照顧自己，我們當然就會生病。

4) 病毒提醒我們，生命苦短，什麼是我們應該做的最重要的事情，特別是那些已經生病的老年人。人生在世的目的不是買一卷卷的廁紙。

5) 病毒提醒我們，我們的社會已經變得物質至上，當我們遇到困難時，我們才想起我們的基本需求是食物、飲水和藥品，而不是並沒有什麼價值的奢侈品。

6) 病毒提醒我們，家庭是何等重要，但我們卻忽視了這一點。病毒強迫我們回到我們的房子裡，所以我們可以把房子建成家庭，並建立牢固的家庭紐帶。

7) 病毒提醒我們，我們真正的工作並不是我們打的那份工，我們固然需要打工，然而上帝創造我們的目的並不是讓我們打工。我們真正的工作是互相照顧、互相保護、互助互利。

8) 病毒提醒我們，我們不能妄自尊大。病毒還提醒我們，無論你覺得自己多偉大，也無論別人覺得你多麼偉大，一個小小的病毒就能讓整個世界停擺。

9) 病毒提醒我們，自由掌握在我們自己手中。我們可以選擇合作互助、分享、付出、互相支持，或者我們也可以選擇自私、囤積和自顧自。只有在困難的時候才能看出一個人的真面目。

10) 病毒提醒我們，我們既可以耐心，也可以恐慌。我們既可以理解這種情況在歷史上已經發生過多次，但最後都過去了，我們也可以恐慌，以為世界末日到了，結果傷害了我們自己。

11) 病毒提醒我們，疫情既是結束也是開始。我們現在可以反省和理解，從錯誤裡吸取教訓。疫情也可以是一個輪迴的開始，而且還會繼續下去，直至我們吸取教訓為止。

12) 病毒提醒我們，我們的地球病了。病毒還提醒我們，我們必須看到森林消失的速度，也必須看到一卷卷廁紙從貨架上消失的速度。我們都病了，因為我們的家庭病了。

13) 病毒提醒我們，困難總會過去，然後就容易了。生活是週期性的，現在只是週期裡的一個階段。我們不必恐慌，疫情一定會過去。

14) 許多人認為新冠病毒的疫情是一場災難，但我覺得這是一次“偉大的糾錯”。

訊息說明：
這並非比爾蓋茲的公開信，後續太陽報也對此發表道歉聲明。

實際狀況解釋：
根據媒體 Independent 報導，事實上這完全是假冒比爾蓋茲（Bill Gates）的公開信，描述關於 Covid-19 的觀點都是虛構的，對此太陽報（The Sun）也道歉並下架該篇文章。

▲▼【假訊息】英國太陽報刊登的比爾蓋茲的公開信？假冒信已下架。（圖／MyGoPen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在國際間也有許多名人分享這樣的不實文章，目前還有中文的版本，不要上當了。

資料來源：Independent - Coronavirus: Fake Bill Gates ‘letter’ shared as Covid-19 misinformation circulates online

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