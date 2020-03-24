扯！遊覽車司機「聽乘客講」也PO假疫情　最高可罰3百萬

記者張君豪／台北報導

刑事局3月22日接獲衛福部中央流行疫情指揮中心轉報，有暱稱「賽德克巴萊」民眾在LINE群組內散佈「某國小，兩位家長自德國返台，目前發燒中，居家隔離」不實訊息，中央流行疫情指揮中心認定內容為謠言，刑事局偵三大隊日22日晚間查出帳號主人為蕭姓遊覽車司機（46歲），蕭男坦承因工作聽到乘客聊天內容就打字上傳遊覽車公司工作群組，未料因此觸法。

▲刑事局偵三大隊查獲2起疫情假消息，對岸網軍攻勢連連讓警方相當頭大。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊查獲2起疫情假消息，連遊覽車司機也PO假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局則表示，22日當天中午接獲衛生福利部中央流行疫情指揮中心轉報後，立刻展開調查，疫情指揮中心認為該留言違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」，刑事局確定蕭男身分後，聯絡南部犯罪打擊中心將蕭男約男到案，當天移送高雄地檢署偵辦。

無獨有偶，刑事局偵三大隊日前也接獲民眾檢舉，一個LINE群組暱稱蘇姓民眾留言：「經查證武漢肺炎第47號確診病例，……回台後上班又至群創…及相關公司洽公」，留言內容也經中央流行疫情指揮中心認定為謠言。

▲刑事局偵三大隊查獲2起疫情假消息，圖為蘇姓男子PO文內容。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查發現該訊息是台南市蘇姓男子（31歲、上班族）以自己LINE帳號所散布，警方知蘇姓男子到案，他到案後向警方表示：他是出自關心大家安全，綜合新聞資訊及友人討論內容、才PO文提醒親友注意，警詢後將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送台南地檢署偵辦。

警方指出，因台灣防疫成效顯著，境外IP網軍刻意「翻牆」散佈和疫情有關假訊息，遭多次檢舉的臉書帳號「孟繁瓏」持續透過臉書散佈假消息：「救救我們吧！屏東現在根本就是人間煉獄！市長不管，中央不管，總統說國軍生化兵已經在作戰了，在哪裡！」、「觀光夜市一直都是人山人海，不知道感染了多少！今天上午某國小的顏姓校長已經確診了，新聞發佈會就根本不說！」，經查證亦為假訊息。

警方在此強調散播假疫情訊息，會致引發社會動盪，造成民眾恐慌，將主動依法偵辦，相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容，另「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實流行疫情訊息罪」可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金，警方呼籲民眾切莫亂傳假訊息以免觸法。

警政署統計今年1月23日迄今，刑事警察局及全台各警察機關已偵辦武漢肺炎相關假訊息310件，移送156件210人。迄今有72起疑似境外人士發布，企圖以「偽造、竄改假公文」、「死亡數百人」等異常假訊息形塑國內疫情失控，企圖影響政府防疫作為，造成民眾恐慌、誤認政府防疫功能不彰，以影響國人對政府防疫措施之信心，或轉移世界各國對中國就疾病擴散及防疫不力之注意力。



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