中國搜救船進駐南沙永暑島　專家：中方試圖透過救援消除鄰國疑慮

▲中國搜救船「南海救115號」日前被確認已進駐南海永暑島。（圖／翻攝自人民日報）

實習記者陳妙津／綜合報導

據自由亞洲電台報導，2月23日透過衛星影像分析，確認一艘中國搜救船「南海救115號」2月中旬已進駐南海永暑島，開展海上救援活動，並持續在附近海域巡邏，目前尚不清楚北京當局將搜救船派遣至永暑島的原因。

據美國海軍情報局指出，南海救115號由中國交通部主管，負責海上救援服務。該船1月10日自海南省三亞市出發，2月18日進駐南海永暑島，該地為中國填海造陸的三個島礁之一，也是南沙群島中僅次於美濟礁及渚碧礁的第三大島，不過中華民國、菲律賓及越南都宣稱擁有該地主權，目前由中國實際控制，未來預計將成為中國部屬南海戰略的要地。

北京當局聲稱在南海建立人造島及基礎設施是良性意圖，不過大舉擴張的行動仍受鄰國質疑，搜救船的進駐正好支持中方說法，不過該船也可能對解放軍的南海軍演起到輔助作用，相當於間接壓力。

新加坡賈拉特南國際學院國際學院研究員Collin Koh Swee Lean表示，「中國試圖通過在南沙群島提供這類服務，證明自身對南海的管理是有效的，並聲稱其在南海享有主權，對於北京的戰略敘事來說是錦上添花，用意在消除各方指控中國意圖將爭議區域軍事化的質疑。」

南海救115號從2018年7月開始，一直停靠於渚碧礁，直到不久前才至永暑島，目前尚不清楚其目的。Koh表示，南海救115號在中國控制的南海區域定期輪航，通常任務持續數月，很高興能繼續追蹤該船的後續活動，確認分析其意圖，瞭解究竟是例行任務，還是在特定位置執行的特殊任務。

南海救115號船是中國遠洋救助主力船型、交通運輸部南海救助局遠洋救助新利器，總長97.789米，型寬15.2米，型深7.6米，排水量4405.885噸，航速大於20節，自持力30天，無限航區，可抗12級風浪。