水手服妹任輪番抽打、嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊：已停辦2個月

▲水手服短裙妹任由伴侶、同好輪番恣意抽打，嘶吼出聲，當然，也是沒戴口罩。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

「BDSM同樂會」向北市pub租借場地辦活動，放任上百來客不戴口罩擠在密室內瘋玩，不管聊天或性虐遊戲，都可見口水、汗水甚至其他體液四射，根本就是病毒培養場。但警方前往查證時，業者竟還敢大言不慚說謊，表示「因應防疫，已停辦2個月」。

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記者於3月8日即直擊，活動當天，大批人擠在1間滿是奇怪刑具的房內圍觀，1名肉感眼鏡妹趴在牆上「開放」眾人持工具打得啪啪作響；旁邊另位熱褲妹則是雙手被反綁，跪地讓1位眼鏡男恣意毆打、掐捏；還有個西裝男把自己脫到剩內褲，以大字型銬在牆上後接受警棍襲鳥。

沙發區那裡也沒閒著，1名穿碎花洋裝、身材玲瓏有緻的嫩妹則被壓在長凳上，任由2、3名持電擊棒的男女「全身伺候」，在電流滋滋聲中，她雖發出連串淒厲慘叫，但卻夾雜令人想入非非的「baby！baby！我好累」呼喊。

SM中常鬧出問題的「窒息遊戲」在此也不缺席，多名女子遭綁後，被男生從後用力勒住脖子，另有人則拿出「創新玩法」，跨坐在受虐者臉上，讓其暫時無法呼吸。

有位害羞男獨坐角落2小時後，終有女生來搭訕，雙方聊了一陣子，女生便掏出一條狗鍊拴住他，在店裡「遛」起來，遇到別的「主人、寵物」，彷彿公園遛狗遇到鄰居般，彼此還會say hello，有些「寵物」則是遛著遛著，就被關進前述的「狗籠」內，乖乖蹲下任由「主人」訓斥。

在各種道具和情境刺激下，情慾和肉慾橫流，參與者的汗水、口水、鼻涕等多種體液在場內四處揮灑噴射，根本就和病菌培養場沒兩樣。

針對BDSM愛好者，諮商心理師洪育志認為，每個人都有滿足自己欲望的方式，這類行為雖屬「特殊性癖好」，但除非當事人覺得困擾，否則不是病也不必治療，甚至有些喜歡受虐者，常是社會地位高者。此外，有些好此道者不在乎甚至喜歡讓別人觀看，對他而言，就僅是需要更高強度的刺激，來達到性興奮或性高潮而已。

北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰則說，在Pub密閉空間內擠滿不戴口罩顧客，將存在飛沫傳染、接觸傳染與空氣傳染3大風險。前2者已在新冠病毒研究上獲得證實，而最新的空氣傳染途徑上，醫界目前正在確認病毒是否能透過「氣膠微粒」傳播，因其在空氣中停留時間更長，會增加人吸入或接觸機會，在密閉空間內感染機率更高。

轄區中山分局表示，經向「any bar」查詢，業者表示該店在當天下午，以大約3千元費用租借給「BDSM同學會」，讓其舉辦「男女COSPLAY角色扮演舞會」使用，實際負責人聲稱，因新型冠狀肺炎影響，該群組人員近2個月內已無承租該場地使用，若辦活動，也會在1樓入口設酒精、額溫槍加強防疫。但警方得知本刊在3月8日全程直擊，強調將針對業者「說謊」行為，加強查緝，不讓其成為防疫漏洞。

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