史上首次！　澳洲發布「最高級旅遊禁令」禁止國民出國旅行

▲ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，初期疫情和緩的澳洲截至台灣時間今（18日）早累計已有456例，其中5人死亡。澳洲政府18日上午公布新的旅遊措施，將旅遊警示提升到最高級的第4級，建議公民勿前往任何國家，否則他們的健康與安全將處於極度危險之中，同時禁止所有非必要的百人以上室內集會。

澳洲18日將國人出國旅遊建議提升至史上最高的「第4級：不要到全世界旅行」，總理莫里森（Scott Morrison）召開記者會表示，「建議所有澳洲人不要出國旅行，這是澳洲史上第一次。」

政府官方網站SmartTraveller顯示，不論目的地、年齡或健康狀況如何，政府都建議不要在此一時期旅行，且任何在禁令期間出國旅遊的人都會被警告，若他們在海外遇到麻煩，政府可能無法提供協助，旅遊險也可能失效。

澳洲也表示，希望目前正在不建議前往之區域的國人考慮離開，「如果你已經在海外，並希望回到澳洲，我們建議你盡快透過商業途徑回國。若你身在海外且無法或不想回國，請聽從當地政府的建議。」

當局針對此一措施說明，「隨著全球越來越多國家關閉邊境或實施旅遊限制，海外旅遊變得更加複雜與困難。你可能無法依照原定計畫順利回國。請想想如果你在國外生病，你是否能夠享有健保等資源。」

莫里森表示，「這是百年難見的大事。我們將讓澳洲繼續向前，維持澳洲正常運作。」他不願跟進多國關閉學校的作法，稱其將重創經濟；重申保持社會距離與手部衛生的重要性，以遏制病毒傳播。

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