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《神鬼傳奇》印和闐設計的！　左塞爾金字塔隔14年重新開放

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▲▼ 。（圖／達志影像／wunderstock）

▲歷經14年修復期的古老金字塔。（資料圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者周茹焮／綜合報導

疫情蔓延造成全球觀光業大崩潰，在這節骨眼上埃及不忘拼經濟。埃及最古老的左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）終於在3月5日首度重新對外開放。這座歷經14年修復期的古老金字塔耗資660萬美元，約新台幣1億8千萬元。不過，疫情的演變能否吸引觀光客朝聖還是個未知數。

這座具有4700年歷史的左塞爾金字塔於公元前27世紀建造，為世界上最古老的石造建築物。在1992年，經歷5.8級地震中嚴重坍塌，一直到2006年底開始修復項目，但期間又經歷了埃及革命，期間斷斷續續至2015年底才正式開始修復工作。

左塞爾金字塔是以獨特的階梯結構聞名，又稱「階梯金字塔」，是第三王朝法老左塞爾的陵墓。它共有6層，而當初階梯式的設計是為了整體的和諧，塔內則是由一個房間和廊道多構成的迷宮，裡面還有供法老王使用的28米深的墓室。

它是由左塞爾命令宰相印何闐所設計建造的，印何闐是埃及古王朝時期第三王朝第二位法老王左塞的大臣，原本只是個平民，但因為過人的天分而爬上高位。同時，1932年上映的恐怖電影《木乃伊》也是神鬼傳奇系列的靈感來源，講述他被召喚復活之後的故事。另外，1999年《神鬼傳奇》系列上映的好萊塢電影中，再次呈現印和闐的角色。

埃及近年不斷加強旅遊業，完成了幾個修復項目，除了這次開放的左塞爾金字塔外，去年7月也對外開放其他兩個金字塔。

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