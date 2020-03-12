瘋電影／大畫特務　殺人是專業畫漫畫是天分

文／賴賴

瘋言瘋語：

好看，電影流暢內容也合乎邏輯，將電影真人穿插了卡通漫畫，這是高難度的作法，但這片卻一點都不突兀，自然生動逼真，題材也非常具有娛樂性，很久沒看到權相佑，果然久久來一片，誠意滿滿的身手，韓國演員品質真的不輸好萊塢，寓教於樂，非常紓壓的好作品。

韓國的變態政府，似乎什麼事情都可能發生，已經見怪不怪一點都不會質疑劇情可信度，由政府籌備了一個殺手組織，吸收具備超強戰鬥力的小孩，從小培訓，而他們就是政府的武器，沒有自己工作殺人，這位頭牌特務所向無敵，卻喜歡畫漫畫，人設對比強烈，就視覺上非常豐富，很好看說，娛樂效國極佳。

「越是挖掘私人的情感，越能有更多的創意」，劇情發展最後的結局有驚喜，超溫暖，適合現在這個不知何時才可以結束危機的武漢肺炎，家才是最溫暖的堡壘，而兄弟更是最堅強的靠山。

片 名：大畫特務

英文名稱：Hitman : Agent Jun

類 型：動作、喜劇

上映日期：2020-03-06

片 長：110分鐘

導 演：崔元燮

演 員：權相佑 、 李伊庚 、 李智元 、 鄭俊鎬 、 黃雨瑟惠

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：甲上

劇情大綱

醉高機密 神來一筆 史上最爆網紅誕生！



韓國國家情報局秘密組織「防牌鳶」，專將孤苦無依的小孩培訓成頂尖特務，其中身手矯健的特務阿俊(權相佑飾)由魔鬼教頭千德奎(鄭俊鎬飾)親自訓練，他快狠準的身手一舉殲滅無數罪犯，成為恐怖份子都聞之喪膽的金牌特務…



然阿俊心裡卻有個小小夢想－成為超人氣網路漫畫家！



於是，他決定在一次任務中詐死脫身，隱姓埋名努力畫畫15年，但他的漫畫卻被網民嫌到爆，甚至被譏為靠太太美娜(黃雨瑟惠飾)養的中年魯蛇。某夜鬱鬱不得志的阿俊藉酒消愁，將他的特務人生畫成漫畫上傳一夕爆紅，無心之舉掀起網民空前轟動，更引來情報局和恐怖份子的大追殺…

▲沒有穩定工作的父親，只有一項業務照顧女兒。

▲老婆見老公酒醉幫忙發稿，沒想到....

▲果然畫了自己的故事之後，一發不可收拾。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI