　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／大畫特務　殺人是專業畫漫畫是天分

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼大畫特務　。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

好看，電影流暢內容也合乎邏輯，將電影真人穿插了卡通漫畫，這是高難度的作法，但這片卻一點都不突兀，自然生動逼真，題材也非常具有娛樂性，很久沒看到權相佑，果然久久來一片，誠意滿滿的身手，韓國演員品質真的不輸好萊塢，寓教於樂，非常紓壓的好作品。

韓國的變態政府，似乎什麼事情都可能發生，已經見怪不怪一點都不會質疑劇情可信度，由政府籌備了一個殺手組織，吸收具備超強戰鬥力的小孩，從小培訓，而他們就是政府的武器，沒有自己工作殺人，這位頭牌特務所向無敵，卻喜歡畫漫畫，人設對比強烈，就視覺上非常豐富，很好看說，娛樂效國極佳。

「越是挖掘私人的情感，越能有更多的創意」，劇情發展最後的結局有驚喜，超溫暖，適合現在這個不知何時才可以結束危機的武漢肺炎，家才是最溫暖的堡壘，而兄弟更是最堅強的靠山。

片　　名：大畫特務
英文名稱：Hitman : Agent Jun
類　　型：動作、喜劇
上映日期：2020-03-06
片　　長：110分鐘
導　　演：崔元燮
演　　員：權相佑 、 李伊庚 、 李智元 、 鄭俊鎬 、 黃雨瑟惠
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：甲上

劇情大綱

醉高機密 神來一筆 史上最爆網紅誕生！

韓國國家情報局秘密組織「防牌鳶」，專將孤苦無依的小孩培訓成頂尖特務，其中身手矯健的特務阿俊(權相佑飾)由魔鬼教頭千德奎(鄭俊鎬飾)親自訓練，他快狠準的身手一舉殲滅無數罪犯，成為恐怖份子都聞之喪膽的金牌特務…

然阿俊心裡卻有個小小夢想－成為超人氣網路漫畫家！

於是，他決定在一次任務中詐死脫身，隱姓埋名努力畫畫15年，但他的漫畫卻被網民嫌到爆，甚至被譏為靠太太美娜(黃雨瑟惠飾)養的中年魯蛇。某夜鬱鬱不得志的阿俊藉酒消愁，將他的特務人生畫成漫畫上傳一夕爆紅，無心之舉掀起網民空前轟動，更引來情報局和恐怖份子的大追殺…

▲▼大畫特務　。（圖／yahoo）

▲沒有穩定工作的父親，只有一項業務照顧女兒。

▲▼大畫特務　。（圖／yahoo）

▲老婆見老公酒醉幫忙發稿，沒想到....

▲▼大畫特務　。（圖／yahoo）

▲果然畫了自己的故事之後，一發不可收拾。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
疫情不是中國傳入！　義大利專家揭「零號病人」：早就爆發了
蔡宜芳為何愛「大20歲」的張益贍？　御姊愛揭3大真相網跪了
18人拒檢真相！返台包機延誤4小時　知情家屬還原：根本不能上
影片曝！花蓮男群聚挑釁謝和弦　莉婭急蒐證「店主傻眼幫出面」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／大畫特務　殺人是專業畫漫畫是天分

瘋電影／明明會說話　假如有一天所有生物的語言都聽懂

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授氣：就丟包武漢！是在屌什麼

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

瘋電影／大畫特務　殺人是專業畫漫畫是天分

瘋電影／明明會說話　假如有一天所有生物的語言都聽懂

砲轟張益贍「老男人」　張雅琴：你應該喊STOP！你毀了一個女孩子

不斷更新／美新增156確診6死！23+1州進入緊急狀態　川普將發表全國演說

瘋電影／大畫特務　殺人是專業畫漫畫是天分

通緝犯發燒咳不停！一量體溫嚇壞警　檢火速要求「暫緩發監」返家自主管理

新冠肺炎大流行！川普考慮宣布「全國緊急狀態」　釋出1.2兆急難預算

謝和弦逛花蓮「路上狂揮雙截棍」！　遭路人圍剿對槓…莉婭氣瘋噴髒話：人渣

拓也哥連4天高燒「飆到40度」！　被勸篩檢肺炎零回應…照常參加聚會

法國3500人搭肩狂歡　醫憂淪第二個義大利「趴了整個西歐會崩潰」

疫情不是中國傳入！　義大利專家揭「零號病人」：早就爆發了

重現30年前「香檳杯廣告」！TOYOTA斜槓社長豐田章男喜感出演

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

結婚是什麼？是讓愛情在生活裡延續

內褲變小可愛　大B妹噴血示範

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

假如有一天所有生物的語言都聽懂

奧客：女生要求結婚對象的條件

走出情傷！請給離別一些哀悼的時間

夢到貓咪代表什麼意思呢？

超市火鍋肉片變出5道美味料理

星光奈奈：專注一個對象失敗率高

更多熱門

相關新聞

假如有一天所有生物的語言都聽懂

假如有一天所有生物的語言都聽懂

國家情報局探員泰祖（李星民 飾），接下中國外交大使熊貓「明明」出訪的護送任務，不料明明才剛踏上韓國，旋即被恐怖份子綁架。眼看升遷機會泡湯而心急如焚的泰祖，在一場意外後破天荒地獲得和動物溝通的超能力，身為綁架案唯一目擊者的狼犬阿里因此化身最強助手，究竟這項超能力能讓他順利化解危機、完成任務嗎？

被家暴而死的童靈被困在這

被家暴而死的童靈被困在這

黑澀會美眉蚊子改名賴賴加入獅隊

黑澀會美眉蚊子改名賴賴加入獅隊

權相佑「拍戲傷到脖子」暫停拍攝

權相佑「拍戲傷到脖子」暫停拍攝

一人一半感情不會散的大自然哲學

一人一半感情不會散的大自然哲學

關鍵字：

瘋電影大畫特務賴賴權相佑李伊庚李智元鄭俊鎬黃雨瑟惠

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

真實感染數更多　義男見嘸父母屍爆哭

女兒吵吃麥片　她爆氣「剁下小孩頭」洩憤

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

即／義大利總理宣布全國商業活動暫停

孩子心臟病咳血轉院　心急父請求：讓救護車

「在不瘋狂就等死」連續退團！唐婷婷換名離開

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

女偶像吃麵包「1口嚼32下」！網嘆：知道我為什麼胖了

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面