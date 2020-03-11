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距脫口罩不遠了！大陸一天「只新增24例」…境外輸入確診就達10人

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲大陸新冠肺炎疫情不斷好轉。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

當日確診再創新低！大陸國家衛健委最新通報，3月10日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，新增死亡病例22例（湖北22例），新增疑似病例31例；當日新增治癒出院病例1578例，解除醫學觀察的密切接觸者3235人，重症病例減少302例。

截至3月10日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例16145例（其中重症病例4492例），累計治癒出院病例61475例，累計死亡病例3158例，累計報告確診病例80778例，現有疑似病例285例。累計追蹤到密切接觸者675886人，尚在醫學觀察的密切接觸者14607人。

湖北新增確診病例13例（武漢13例），新增治癒出院病例1471例（武漢1212例），新增死亡病例22例（武漢19例），現有確診病例15671例（武漢14514例），其中重症病例4412例（武漢4217例）。累計治癒出院病例49056例（武漢33041例），累計死亡病例3046例（武漢2423例），累計確診病例67773例（武漢49978例）。新增疑似病例6例（武漢6例），現有疑似病例198例（武漢192例）。

3月10日0-24時，新增報告境外輸入確診病例10例（北京6例，上海2例，山東1例，甘肅1例）。截至3月10日24時，累計報告境外輸入確診病例79例。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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