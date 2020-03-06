影／澳音樂家染疫！指揮中心「擴大匡列124接觸者」　36人需隔離14天

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

澳洲確診新冠肺炎的58歲音樂家，曾與國家交響樂團（NSO）於2月28日、3月1日在國家音樂廳演出，更傳出曾兩度走進觀眾席，消息已獲文化部證實。指揮中心今（6）日表示，目前已匡列接觸者共124人，包括個案在台期間之隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中36人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。

指揮中心表示，經調查，該旅客入境前雖曾有咳嗽等症狀，但無疫區旅遊史，於2月23日入境時亦無症狀，經研判為境外感染。在台期間曾於音樂廳排練，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀曾至診所就醫，後於2月28日及3月1日參與演出，3月2日離台。

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▲澳音樂家在台行程及機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

應變官莊人祥上午受訪時表示，該名音樂家因曾走入觀眾席，目前正請防疫醫師調閱錄影帶，看有多少人需要匡列。由於病毒傳播途徑以接觸和飛沫為主，莊人祥表示，只要當天座位與音樂家相隔2公尺以上就算安全。昨晚已掌握21人要做居家隔離，包含團員、記者、工作人員，但名單會再擴大。