「台灣病例2萬多人」網軍惡搞肺炎疫情　假訊息累計186件移送116人

記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，大陸網軍製造台灣假疫情圖文攻勢也每日進行絕不中斷；刑事局偵二大隊第一隊5日宣布查獲兩起境外網軍假疫情案件：推特帳號盧姓男子在網路上留言假稱：「我是一名臺灣醫生，政府確實隱瞞太多了，現在少說已經20000多了」經查該帳號內容有出現「变异」、「传染」等簡體字用法，顯非我國人常用字體，研判為境外人士所為，警方認為目的是為影響我國防疫工作及民眾對政府的信心。

▲大陸網軍透過推特帳號發布不實假疫情，警方籲勿轉傳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大陸網軍透過推特帳號發布不實假疫情，警方籲勿轉傳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：另個推特帳號喬碧蘿COCO，在網路上留言內容「臺北和花蓮已經有七千多人感染，為什麼蔡英文不公布？花蓮到處都是屍體，不敢出門，怕被感染」。

警方表示：經查看該帳號內容，有出現「壹點」、「乐观」、「地区」等字體，與國人用字有所不同，且該帳於2020年2月創立，個人資訊位置顯示在美國，顯見該則不實訊息為境外人士刻意所為。

刑事局表示：「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」今年2月25日經總統公布，其中第12條「哄抬價格或囤積而不應市銷售罪」第13條「不遵行指示罪」及第14條「散播不實訊息罪」等，均已於109年2月27日生效，上揭行為於網站上貼文不實防疫訊息涉嫌違反散播不實訊息罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

刑事局統計，全國警方從今年1月23日至3月4日查處假疫情謠言案件，警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計186件，其中已移送83件116人，其餘案件積極偵處中。

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