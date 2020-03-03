美國士兵喝蛇血吃蠍子樣樣來　金色眼鏡蛇軍演中帶頭吃野味

▲金色眼鏡蛇－2020聯合軍演為期10天。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

聯合軍事演習「金色眼鏡蛇-2020」在2月25日至3月6日舉行，地點分布在泰國多地。美軍這次也參與其中，在演訓野外求生的環節時，與泰軍一起學習東南亞熱帶叢林求生技能，除了學習如何對付劇毒的眼鏡蛇，更現場體驗生飲蛇血，成為這次軍演一個驚悚的環節。

新冠肺炎(COVID-19)疫情尚未落幕，有許多說法指出病毒是出自於「野味」的可能性很高，但一名在武漢方艙醫院醫師指出，院內便當裡有炒甲魚的菜色，讓外界質疑有帶頭偷吃野味的嫌疑。對此陸媒「環球時報」也撰文指控，美軍在金色眼鏡蛇-2020的聯合軍演中也有生飲蛇血，藉此帶起另一波話題。

「金色眼鏡蛇」是美國和泰國聯合舉辦的軍事演習代號，是東南亞地區規模最大的聯合軍事演習，自1982年以來，每年舉行一次，內容包含反恐、人道主義救援、指揮演習、實彈訓練，以及維和任務演練等。

此次演習共有29個國家／地區參與，美軍派遣約4500名士兵前往，除了接受泰國海軍陸戰隊訓練，學習如何在叢林中的藤本植物中尋找水源，還有鑑定可食用植物的方法外，更在訓練後生飲蛇血，還品嚐了壁虎、蠍子。