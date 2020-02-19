21年沒見過面！小英問獄方「我爸爸過得好嗎？」　視訊接見父女超激動

▲ 岩灣技訓所開辦手機視訊接見，助失散21年父女相見。（圖／岩灣技訓所提供）

記者楊鈞典／台東報導

台東岩灣技訓所開辦手機視訊接見，第一週即開出紅盤，家屬預約率高達八成，接見的家屬興奮的說，真是方便，盛讚法務部德政。把思念的情感成功的傳遞回家了，同時把塵封已久的記憶找回來了。

「女兒是爸爸上輩子的情人」，2月14日上午，岩灣技訓所接到了一通電話，女孩黃小英（化名）聲音靦腆的問「您好，我爸爸是黃〇〇，請問我爸爸過得好嗎? 我想知道爸爸在那裏會不會餓肚子，他甚麼時候可以出來，請您幫我告訴他，我很想他，出來的時候一定要來找我。」

經所方了解，女孩巳經21歲，輾轉從戶政及警察機關，得知爸爸在岩灣技訓所，小英在電話中告知所方人員，「我從來沒有見過爸爸，我從小就讓別人領養了，不知道他會不會不想跟我見面。」透過甫開通的行動載具接見，從來没見過面的父女倆，在短暫沉默後開始寒暄，父女天性，時間的阻隔並没有造成她們的疏離，近30分鐘的接見，讓她們更確定，思念一直藏在彼此的心中。

岩灣技訓所為協助家屬順利辦理行動載具接見，除了印製文宣外，主動出擊，調派專人在接見室協助家屬，下載APP、設定、預約，幫老人家解決不會使用的麻煩，預約時間一到，一指開通。該所表示，預約辦理行動載具接見的方式有網路申請、電子郵件、最方便的是電話089-224376，專人即時服務。



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