盜刷集團狠剝遊民　勾結銀樓機車行盜刷退現金！銀行遭詐500萬

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區一名有偽造文書等前科的譚姓男子（70歲）從2年前陸續在北市台北車站、萬華艋舺公園等地招募遊民，利用他們證件及偽造個人收入證明冒辦信用卡，再帶遊民到銀樓買金飾、機車行買摩托車消費詐貸，警方統計譚男短短一年內盜刷銀行超過5百萬元，刑事局偵七大隊第二隊日前收網逮捕7名詐貸集團成員。





▲刑事局破獲萬華區譚姓主嫌主持的剝削街友盜刷集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲萬華區譚姓主嫌主持的剝削街友盜刷集團及多名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，譚姓男子盜刷信用卡集團分工嚴密，找來包含謝男等3名男子招攬無信用異常的遊民，再轉交集團蔡姓男子偽造薪資證明詐辦信用卡，然後吩咐遊民到萬華區某銀樓、機車行刷卡買機車、黃金，但事實上卻勾結業者配合盜刷退現金，換取數百萬元不法獲利，配合的遊民則每次僅獲得2~3千元酬勞。

▲警方查口多張街友申辦的健保卡、身分證等證件及大筆現金、帳戶存簿。（圖／記者張君豪攝）

警方調查發現，譚男剝削遊民的手法無所不用其極，除了冒辦信用卡盜刷現金外，還教唆遊民持證件申辦護照、台胞證，然後招待遊民搭機前往香港開立國際銀行帳戶，警方發現譚男集團完成上述手續後，再把證件、帳戶高價賣給境外詐騙、洗錢集團當人頭帳戶。

▲刑事局偵七大隊第二隊隊長郭有志說明案情內容。（圖／記者張君豪攝）

該集團犯罪手法相當細膩，導致國內多家銀行在短短一年內損失超過新台幣5百萬元，警方調查發現該犯罪集團由譚男成立「芝光貿易公司」行號，吸收遊民後偽造所得稅扣繳憑單等財力證明，藉此騙過銀行授信申請信用卡消費，甚至盜刷後還幫遊民繳納信用卡帳單最低應繳額度，藉此以小錢養大信用額度，最後購買信用卡最高額度的高價商品換現金後拒繳，造成銀行嚴重損失。

而遊民申辦的身分證、健保卡則被歹徒拿來逃漏稅、申辦銀行貸款、車貸，警方甚至查出該犯罪集團甚至拿遊民的健保卡去掛號請領慢性病處方藥轉售牟利，堪稱真實版「一條牛剝多層皮」把辛苦孤立的弱勢遊民剩餘價值發揮到極致。

刑事局偵七大隊會同台北市刑警大隊、大安、中正一警分局處成專案小組展開調查，並在2月12日收網逮捕該集團7名成員，並約談配合的楊姓、陳姓銀樓、機車行負責人到案說明，楊姓業者坦承配合盜刷，每筆可抽傭4800元，陳姓機車行老闆也以類似手法配合盜刷抽傭。

警方收網並查扣筆記型電腦、刷卡機、銀行存簿、帳本、行動電話以及現金7萬餘元、還有遊民身分證、健保卡、台胞證共42張，聯徵中心資料一批，警訊後依詐欺、偽造文書、組織犯罪等罪嫌將7人移送台北地檢署偵辦，譚姓主嫌及馬姓幹部訊後遭裁定羈押禁見。

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