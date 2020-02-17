　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

感染途徑成謎…南韓第29例老翁疑傳染妻子　確診前固定為獨居長者送餐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南韓首爾站民眾都為新冠肺炎戴上口罩。（圖／路透）

▲ 南韓首爾站民眾都為新冠肺炎戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至17日中午累計30起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，16日確診的29號患者為一名82歲老翁，17日上午新增的30號患者則是他的妻子。最新調查指出，目前掌握到的29號患者接觸者共141人，確診前還曾參與社區公益活動，分送便當給附近獨居長者，但感染途徑至今不明。

南韓中央防疫對策本部17日說明，29號患者5日開始出現咳嗽、有痰等症狀，自有症狀的1天前至隔離開始以前曾9次到訪3家醫院及藥局，目前掌握到141名接觸者，還在持續調查。

這名老翁15日因胸腔不適感前往高麗大學安岩醫院急診室，檢查發現罹患肺炎，接受新冠病毒篩檢後確診感染，立即被隔離。他在急診室內共接觸45名醫護及31名患者，共76人目前都在自家或醫院單人病房隔離。

根據中央防疫對策本部說法，老翁長期參加首爾鐘路地區社會福利組織舉辦的慈善活動，送便當到獨居長者家中。由於他也經常到訪住家附近的老人會，當局已經前往老人會進行消毒。

老翁送便當及前往老人會時接觸的對象多為高齡者、低收入戶等老弱民眾，免疫力較一般成人低，再加上老人會經常舉辦集會，集團感染可能性較高。當局對此則說明，受到新冠肺炎疫情影響，鐘路區部分社福會設施本月1日起暫停開放，因此老翁自1日起便沒有前往老人會，但確實持續送便當給獨居長者。

由於老翁並無海外旅行經歷，與此前確診的28名患者也沒有接觸，感染途徑至今成謎。南韓衛生當局以老翁常去的老人會為中心展開調查，確認其他居民中是否有出現類似症狀者或與海外歸國者有接觸。

►確診患者停留15hrs！南韓安岩醫院急診室封閉　近50醫護及病患隔離中

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
感染仍上飛機！美國務院證實：鑽石公主號撤離包機14人確診
台男星北京自我隔離　曝悲慘現況怒飆：老子受夠了這玩意
快訊／和歌山縣再增4例確診　日本累計420人染病
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

感染途徑成謎…南韓第29例老翁疑傳染妻子　確診前固定為獨居長者送餐

感染仍上飛機！美國務院證實：鑽石公主號包機14人確診

詐騙集團「戴矽膠面具」假扮外交部長　狂騙50國元首150人傻付22億贖金

小黃「上下狂震」！車陣中驚見司機「做運動」...180萬網友笑翻：太瘋狂

「東京馬拉松」縮小規模！僅由職業組出賽　望減少中國籍選手

快訊／和歌山縣再增4例確診！　濟生會醫院確診家屬感染

威士特丹號1000↑名乘客飛往三大洲　學者：難將疫情控制在中國境內

不斷更新／日本和歌山縣再增4例！縮減世界級「東京馬拉松」規模

確診者行蹤細節公開！南韓強硬政策全民力挺　背後原因曝光

韓媒：北韓1走私貿易碼頭管理員確診！　邊境新義州市傳封城

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

感染途徑成謎…南韓第29例老翁疑傳染妻子　確診前固定為獨居長者送餐

感染仍上飛機！美國務院證實：鑽石公主號包機14人確診

詐騙集團「戴矽膠面具」假扮外交部長　狂騙50國元首150人傻付22億贖金

小黃「上下狂震」！車陣中驚見司機「做運動」...180萬網友笑翻：太瘋狂

「東京馬拉松」縮小規模！僅由職業組出賽　望減少中國籍選手

快訊／和歌山縣再增4例確診！　濟生會醫院確診家屬感染

威士特丹號1000↑名乘客飛往三大洲　學者：難將疫情控制在中國境內

不斷更新／日本和歌山縣再增4例！縮減世界級「東京馬拉松」規模

確診者行蹤細節公開！南韓強硬政策全民力挺　背後原因曝光

韓媒：北韓1走私貿易碼頭管理員確診！　邊境新義州市傳封城

香港確診2病例「曾到香港醫管局開會」　當局緊急消毒處理！

高中木聯／延長賽開轟當英雄　花體曾宇慶考慮中職選秀

「國民男友」許光漢學生服初戀感滿滿　私下穿搭更圈粉

中職／張志豪超越林智勝　將是兄弟本土野手最高薪　

台灣人愛心滿滿！寒流快閃18小時幫老人院募物資　用7輛車才順利載完

涉非法收會員代操期貨…「鑫合國際」負責人稱已無營業　檢約談講師等7人

鑽石公主號台人19日返台？陳其邁：還在與日方協商

瑞銀延後對Fed今年降息3次時間點預測　最快一次落在4月

收治首例染疫死亡醫院被曝光　衰被波及看診人數大幅滑落

BMW「性能旅行車」M340i Touring預售360萬！330i下週同步亮相

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

鑽石公主號40美國人確診！　2專機撤離其餘國民

德國研究：病毒殘留物體表面最長9天！

譚德塞狂讚中國　外媒揭背後金錢祕辛

美國包機接鑽石公主號國人　公民拒絕

即／日女護士確診　曾照護死亡病例

快訊／和歌山縣再增4例確診！

國內緝毒體系都抓不到　杜特蒂還對他下格殺令

新加坡新增3例　空軍部隊職員中鏢！

抖音瘋傳3人跳挑戰　學童腦震盪送醫

即／鑽石公主號上1檢疫人員確診

美：鑽石公主號包機14人確診

更新／日本和歌山縣再增4例

更多熱門

相關新聞

郭明錤看衰大立光Q1營運

郭明錤看衰大立光Q1營運

天風國際分析師郭明錤發布昨（16）日最新報告指出，股王大立光因7P出貨動能不強、三星新機出貨衰退、中國大陸手機品牌中高階鏡頭庫存高等三大因素，鏡頭出貨動能仍疲弱，預估2月營收將衰退15%-20%，不利於大立光第1季營運。

美：鑽石公主號包機14人確診

美：鑽石公主號包機14人確診

中國國際航空台灣辦公室放無薪假

中國國際航空台灣辦公室放無薪假

行政院：研議「防疫隔離津貼」

行政院：研議「防疫隔離津貼」

疫情發酵連鎖咖啡推外帶買一送一

疫情發酵連鎖咖啡推外帶買一送一

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

「20例才是恐怖案例！」網驚：一直在外面到處跑

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

老婆1年只洗1次澡！他崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面