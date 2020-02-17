感染途徑成謎…南韓第29例老翁疑傳染妻子　確診前固定為獨居長者送餐

▲ 南韓首爾站民眾都為新冠肺炎戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至17日中午累計30起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，16日確診的29號患者為一名82歲老翁，17日上午新增的30號患者則是他的妻子。最新調查指出，目前掌握到的29號患者接觸者共141人，確診前還曾參與社區公益活動，分送便當給附近獨居長者，但感染途徑至今不明。

南韓中央防疫對策本部17日說明，29號患者5日開始出現咳嗽、有痰等症狀，自有症狀的1天前至隔離開始以前曾9次到訪3家醫院及藥局，目前掌握到141名接觸者，還在持續調查。

這名老翁15日因胸腔不適感前往高麗大學安岩醫院急診室，檢查發現罹患肺炎，接受新冠病毒篩檢後確診感染，立即被隔離。他在急診室內共接觸45名醫護及31名患者，共76人目前都在自家或醫院單人病房隔離。

根據中央防疫對策本部說法，老翁長期參加首爾鐘路地區社會福利組織舉辦的慈善活動，送便當到獨居長者家中。由於他也經常到訪住家附近的老人會，當局已經前往老人會進行消毒。

老翁送便當及前往老人會時接觸的對象多為高齡者、低收入戶等老弱民眾，免疫力較一般成人低，再加上老人會經常舉辦集會，集團感染可能性較高。當局對此則說明，受到新冠肺炎疫情影響，鐘路區部分社福會設施本月1日起暫停開放，因此老翁自1日起便沒有前往老人會，但確實持續送便當給獨居長者。

由於老翁並無海外旅行經歷，與此前確診的28名患者也沒有接觸，感染途徑至今成謎。南韓衛生當局以老翁常去的老人會為中心展開調查，確認其他居民中是否有出現類似症狀者或與海外歸國者有接觸。

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