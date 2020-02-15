「隔離」便當差？網紅公開「負壓病房」狂讚像飯店：最要感謝醫護人員

▲泰辣邀請曾被隔離72小時的William分享過程。（圖／翻攝自泰辣 Tyla YouTube）

圖文／CTWANT

新冠肺炎延燒，網紅泰辣在最新上傳的影片，特地邀請有大陸旅遊史、被視為疑似病例住進「負壓病房」隔離72小時，且已自主管理14天的朋友William分享經驗，他除了感謝所有醫護人員，也感嘆台灣醫療環境及服務「舒服就像在飯店」。

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▲William公開負壓病房內部照。（圖／翻攝自威旅途微信公眾號）

影片中，William表示自己是從上海轉機回台，當時他出現發燒、感冒症狀時，台灣剛出現第6例確診，他就醫主動告知以上狀況，醫護人員從急診開始就換上防護衣備戰，並請他坐上輪椅由醫護人員送進負壓病房隔離，「我們那整層樓一共有10幾個隔離病房，大概有12個醫護人員。」

▲William出院前的最後一餐便當。（圖／翻攝自威旅途微信公眾號）

William直言台灣醫護人員薪水相較於國外偏低，但他被隔離整整3天卻享受貴賓般待遇，負壓病房有wifi、電視，也能自帶電腦工作，吃飯也有低卡路里餐或民菜等選項，就連他想喝咖啡，醫院也請警衛幫忙滿足，沒想到住超過72小時僅花2千多元台幣。好在經過2次化驗都是陰性，他回家自主管理14天，每天都有人員來電關懷，提醒他要測量體溫。

泰辣坦言會拍攝這支影片，是因為先前從武漢撤僑回來的台商抱怨環境差，讓他非常火大，他認為大陸醫療環境比我們想像糟，才會邀請William以過來人、飛遍全世界的角度分享觀點，William也說醫護人員只要進一間病房就得換掉全身的防護衣，重複穿脫送完整層樓便當得花1小時，呼籲外界多一點感謝少一些抱怨。

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