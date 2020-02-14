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英模擬6萬武漢人「封城前移動路線」　足跡遍佈全球382城市

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▲ 武漢封城前近6萬人離開，不但足跡遍佈大陸，甚至還有全球382個城市，其中以亞洲為多數，也包括了歐、美、澳等地。（圖／翻攝自Worldpop推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國蔓延，全球確診病例已超過6萬例，死亡人數超過1400人。英國南漢普頓大學（University of Southampton）一個研究組織就透過電腦分析，模擬近6萬名武漢人在上（1）月23日封城前的移動路線，並繪製成圖。結果顯示，人們從武漢離開後，分散到全球至少382個城市，病毒散播的範圍令人震驚。

據馬來西亞《中國報》報導，南漢普頓大學大數據團隊Worldpop針對就近6萬名武漢人的手機資訊進行分析，統整百度、國際航班等相關數據，將他們逃離武漢後的動線呈現在模擬圖上。

結果顯示，在封城前離開的武漢人至少逃到全球382個城市，這些城市大多數位於亞洲，也有不少是歐洲、美洲、澳洲的大城市。由於這6萬人當中甚至包含了834名確診患者，Worldpop因此推測，接下來的三個月中，恐怕會有更多地方將出現確診個案。

Worldpop提到，目前傳播情況已經相當嚴重，建議中國高風險城市和全球主要城市在 2月至4月期間，對航空公司旅客加強篩檢，才能有效地防止疫情繼續擴散。

中國湖北省人民政府新聞辦公室先前發佈的資料顯示，由於春運啟動，多達 500 萬人在封城前就離開武漢，封城後武漢只剩下約 900 萬人口。雖然這些人離開武漢後，大多前往中國其他省市，但還是有不少人從武漢前往全球各地。

 
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