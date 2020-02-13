泰山槍手「猛追畫面曝光」！拔腿狂奔開7槍…男臀部中彈：我不認識他

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市泰山區今（13日）下午傳出槍響，李姓嫌犯（20歲）囂張朝著張姓男子（35歲）連開7槍，隨後逃離現場。如今現場監視器畫面曝光，頭戴安全帽、手中持槍的李嫌相當兇狠，舉起槍一路追著張男狂奔，雙方還一路跑進人群中，恐怖的槍聲讓鄰近民眾嚇得急忙逃竄，最後2人追入一旁巷弄，李嫌見到張男臀部中彈濺血後才頭也不回地逃離現場。

▲頭戴安全帽的李嫌追著張男狂奔，沿路狂開7槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

案發後臀部中了1槍的張男血流如注，在民眾的協助下送往輔大醫院急救，所幸並無生命危險；而開槍的李嫌事後則主動前往新莊分局投案。現場監視器畫面拍下，車來人往的大馬路上，李嫌單手舉起槍拔腿追著張男狂奔，2人一路從車陣中快步穿梭，張男為了在槍口下活命，還閃身躲入一旁店家中尋找掩蔽，現場民眾聽聞槍響後嚇得縮身閃躲，場面一度混亂。

雙方在追逐一陣後，張男從店家側門奔出，快步跑進一旁巷弄內；而李嫌仍宛若死神般緊追不捨，持槍跟著跑進巷內數十公尺，還不斷扣下板機，直到見到張男中槍濺血，這才終於轉身，頭也不回地奔離現場。

▲李嫌犯案所用槍枝、子彈。（圖／記者陳豐德翻攝）

李嫌到案後供稱，過去曾在一場喜宴上與張男發生口角，兩人還火爆互嗆，他為此懷恨在心，因此才會在案發前一天騎著機車前往明志路二段公寓附近勘察環境，並把機車留在現場，作為隔日逃跑之用；13日中午，李嫌獨自一人搭乘計程車到現場埋伏，見到張男現身後，毫不猶豫拔槍猛追，眼見得手後不再戀棧，立刻轉身跳上機車離開，隨後前往新莊分局投案。

對於李嫌的說法，張男則是一頭霧水，表示他根本就不認識李嫌，不明白為何會無端遭到槍擊。警方認為，目前雙方說詞仍避重就輕，後續將深入調查釐清犯案原因及槍枝來源。警方強調，新北治安不容挑釁，全案將依殺人未遂與槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

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▼李嫌主動投案，全案將依殺人未遂與槍砲彈藥刀械管制條例移送。（圖／記者陳豐德翻攝）