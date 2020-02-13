　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

泰山槍手「猛追畫面曝光」！拔腿狂奔開7槍…男臀部中彈：我不認識他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市泰山區今（13日）下午傳出槍響，李姓嫌犯（20歲）囂張朝著張姓男子（35歲）連開7槍，隨後逃離現場。如今現場監視器畫面曝光，頭戴安全帽、手中持槍的李嫌相當兇狠，舉起槍一路追著張男狂奔，雙方還一路跑進人群中，恐怖的槍聲讓鄰近民眾嚇得急忙逃竄，最後2人追入一旁巷弄，李嫌見到張男臀部中彈濺血後才頭也不回地逃離現場。

▲▼泰山明志路二段槍響，槍手開7槍射臀部。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲頭戴安全帽的李嫌追著張男狂奔，沿路狂開7槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

案發後臀部中了1槍的張男血流如注，在民眾的協助下送往輔大醫院急救，所幸並無生命危險；而開槍的李嫌事後則主動前往新莊分局投案。現場監視器畫面拍下，車來人往的大馬路上，李嫌單手舉起槍拔腿追著張男狂奔，2人一路從車陣中快步穿梭，張男為了在槍口下活命，還閃身躲入一旁店家中尋找掩蔽，現場民眾聽聞槍響後嚇得縮身閃躲，場面一度混亂。

雙方在追逐一陣後，張男從店家側門奔出，快步跑進一旁巷弄內；而李嫌仍宛若死神般緊追不捨，持槍跟著跑進巷內數十公尺，還不斷扣下板機，直到見到張男中槍濺血，這才終於轉身，頭也不回地奔離現場。

▲▼泰山明志路二段槍響，槍手開7槍射臀部。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲李嫌犯案所用槍枝、子彈。（圖／記者陳豐德翻攝）

李嫌到案後供稱，過去曾在一場喜宴上與張男發生口角，兩人還火爆互嗆，他為此懷恨在心，因此才會在案發前一天騎著機車前往明志路二段公寓附近勘察環境，並把機車留在現場，作為隔日逃跑之用；13日中午，李嫌獨自一人搭乘計程車到現場埋伏，見到張男現身後，毫不猶豫拔槍猛追，眼見得手後不再戀棧，立刻轉身跳上機車離開，隨後前往新莊分局投案。

對於李嫌的說法，張男則是一頭霧水，表示他根本就不認識李嫌，不明白為何會無端遭到槍擊。警方認為，目前雙方說詞仍避重就輕，後續將深入調查釐清犯案原因及槍枝來源。警方強調，新北治安不容挑釁，全案將依殺人未遂與槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▼李嫌主動投案，全案將依殺人未遂與槍砲彈藥刀械管制條例移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山明志路二段槍響，槍手投案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山明志路二段槍響，槍手投案。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

「魯太久會成為變態！」21歲輔大女羞辱單身男　遭判拘役30天

最高法院大法庭首件裁定！詐騙集團車手仍須強制工作3年

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

「魯太久會成為變態！」21歲輔大女羞辱單身男　遭判拘役30天

最高法院大法庭首件裁定！詐騙集團車手仍須強制工作3年

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

社會熱門新聞

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

獨／高雄消防車車禍1死4輕重傷！韓國瑜趕赴急診室

兒子暴打鄰居　藝人郭桂彬自責

三重口罩工低調賣被舉報　負責人接受偵訊4小時

湖北母女年前來台自由行　逾期滯留10天遭罰2千元

高雄消防小隊長殉職　同事淚憶

曳引車撞消防車　駕駛喝保力達送貨

刺死鐵路勇警　兇嫌出庭辯中邪

一罩難求全台首例！男子竊走櫃姐50個口罩

口簧琴國寶鄭保雄身亡！溪邊修水管溺斃

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

更多熱門

相關新聞

泰山驚傳槍響！男臀部中彈送醫

泰山驚傳槍響！男臀部中彈送醫

新北市泰山區今（13日）下午傳出槍響，警方初步調查，槍手李嫌（20歲）與被害人張男（34歲）有糾紛，因此中午搭乘計程車前往明志路二段一處公寓埋伏，見張男現身後立即朝他連開7槍，其中2發子彈擊中張男臀部，當場血流如注，事後被送往輔大醫院急救，所幸沒有生命危險。案發後李嫌主動前往新莊警方局投案，目前全案正在釐清中。

鎖定婦人飛車搶側肩包　新北土城、泰山連犯2案

鎖定婦人飛車搶側肩包　新北土城、泰山連犯2案

泰軍人血洗商場被擊斃　釀25死63傷

泰軍人血洗商場被擊斃　釀25死63傷

16歲少年為父報仇　深夜開5槍躲9小時投案

16歲少年為父報仇　深夜開5槍躲9小時投案

槍手掃射紐約民宅　3死1童命危

槍手掃射紐約民宅　3死1童命危

關鍵字：

泰山槍案槍手明志路

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面