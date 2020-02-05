人妻傳鹹濕訊息「都撞到子宮了」　綠帽夫怒告！妻與小王無罪確定

▲人夫抓包妻子外遇，拿出妻子與小王的鹹濕對話紀錄怒告通姦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

黃姓男子抓包妻子與小王到汽車旅館開房間，拿出妻子手寫的事件經過書，以及鹹濕的通訊對話內容「都撞到子宮了」、「我們這樣偷偷打了幾炮」，怒告2人通姦。一審台南地院判無罪，案經上訴二審，台南高分院認為對話不足以證明，維持原判，全案確定。



判決指出，黃男與妻子於2013年8月結婚，4年後竟發現妻子與小王相約在汽車旅館開房間，便拿出妻子手寫事件經過書與手機對話紀錄，「下次小力一點。都撞到子宮了」、「上次我表現怎樣，喜歡嗎？還想再一次嗎？喜歡啊。您下面下次給我洗乾淨一點可以嗎？」、「我再想我們這樣偷偷打了幾炮？終於可以不用再偷偷摸摸了。一炮而己。之前都不用算喔！你惡劣喔」，認為對話太超過，提告2人通姦。

黃妻辯稱，手寫經過書是丈夫逼她寫的，而對話紀錄根本並非自己傳送出去，極力撇清沒有與小王發生關係，認為丈夫提出的對話內容時間不明，還說「只是在開玩笑」，覺得該對話無法證明她外遇。

法官勘驗對話紀錄和當庭說詞認為，黃妻與小王庭訊時，曾提及該時間在汽車旅館，強調沒有發生關係，而2人對話提到性交的確已經超乎一般男女交往的狀況，但是因為黃男提出的對話時間不明，無從推定是否有相姦，以證據不足判黃妻和小王無罪，全案定讞。



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