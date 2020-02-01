騎機車發生車禍「高比例嚴重傷亡」！保險業提醒：意外傷害險才有具體保障

▲常騎乘機車的民眾，應規劃意外傷害險。（圖／記者李忠憲翻攝，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

美食外送員交通意外引起社會討論，也提醒民眾騎乘機車暴露在外的高度意外風險，與保險保障的重要性。壽險公司表示，民眾可以透過網路投保購買「意外傷害保險」，簡單的步驟即可讓機車族擁有完善的保障。

根據交通部統計，截至2019年11月，國人持有機車數量高達1397萬輛以上；以台灣2300萬人口粗估，等於平均每1.64人，就有1人擁有機車。而在警政署的統計資料顯示，所有交通事故傷亡中，以騎乘機車的佔比最高，佔交通事故死亡人數的47%，交通事故受傷人數的75.3%。

英國保誠人壽認為，「機車」擁有便利性、經濟且機動性高等優點，已成為民眾不可或缺的交通工具，但騎乘機車卻是「人包鐵」，除了安全帽之外，幾乎沒有任何保護裝備，一旦發生交通事故，相對的易導致嚴重傷亡。然而，觀察國內外關於外送員交通事故的事件，即使業者幫美食外送員投保「第三人責任險」，卻經常發生「營業用車」無法獲得理賠的遺憾。

因此，英國保誠人壽建議所有機車騎士，除了「第三人責任險」之外，都應該為自己選擇適切的保險，加強自己應有的保障，尤其是以機車為主要交通工具的外送員、郵差、快遞等人員，讓自己在為工作打拚時能更安心無虞。

以英國保誠人壽「e騎幸福意外傷害保險」為例，針對自駕機車的族群，包含一般意外險涵蓋的意外傷害身故保險金、意外傷害1至6級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金，還特別提供了自駕機車意外傷害身故保險金，給付金額為一般意外傷害身故保險金的4倍。

英國保誠人壽表示，若以30歲男性為例，保額100萬元，每天不到1元，自駕機車時遭受「意外傷害事故」，不限於自己的機車、自用或營業用車，舉凡道路交通安全規則所規範的二輪或三輪普通重型、大型重型、普通輕型、小型輕型機車都在保障範圍內，為機車族提供具體實質的保障。