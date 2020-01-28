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武漢肺炎2陸客細節公佈！3人來台自由行在中部活動　另1同行者發燒隔離

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記者洪巧藍／台北報導

國內再確診2例境外移入武漢肺炎病例，中央流行疫情指揮中心今（28）日表示，個案均為居住於武漢市陸籍70多歲女性，和另一名同伴共3人於22日抵台自由行，主要活動地點為中部地區，2人於25日出現發燒症狀就醫，隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗於今(28)日確診，另一名同伴也有發燒症狀，現正隔離檢驗中。

▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會，今日出席的人員有經濟部商業司副司長陳秘順、交通部觀光局科長王興邦、中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥、陸委會處長蔡志儒、移民署專委吳佩娟和國境大隊副大隊長吳嘉宏。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心。（圖／記者楊詩益攝）

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疾管署防疫醫師黃士澤表示，這2名個案是自由行入台，一行共有3人，1月22日同行抵台觀光，於1月25日出現發燒症狀就醫，院方聽聞個案來自武漢，警覺性相當高隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗於今(28)日確診。這兩人無肺炎，目前病情穩定，然而同行第三人也出現發燒，已經進行隔離檢驗，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

指揮中心應變官莊人祥表示，確診個案22日入台、25日發病，有很大的機會在武漢感染，至於主要的活動地區則是中部，後續會進行調查，可以掌握的相關地區、接觸者會逕行通知，除非有類似金巴黎舞廳，比較難以掌握接觸者的情況，則再公布讓外界知道。

指揮中心統計，昨(27)日國內新增130例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報530名個案，含7名確診、269名排除，餘隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)。7名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第6名及第7名確定病例接觸者待追蹤，餘5名確診個案接觸者共計470人，其中16人有症狀已通報(10人二次檢驗皆陰性已排除、6人檢驗中)。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸截至1月27日累計4,515例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中976重症，106例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。

基於中國大陸各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於今(28)日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至中國大陸(不含港澳)，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

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